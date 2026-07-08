中聯油脂另批油亦含致癌物超標 中市衛生局再度前往稽查

台中市衛生局上午說，針對泰山公司驗出中聯油脂另一批5月12日製造的一批大豆沙拉油中驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，今已立即派員再度前往中聯油脂稽查，了解相關的製程和查扣生產資料。

衛生局和食安處上午針對此事持續開會，以擬定應處措施，但同時也派員前往中聯油脂稽查。據了解，中聯油脂自被驗出4月的一批油有問題後，目前已被勒令停工。

衛福部長石崇良今天表示，泰山公司昨（7）日深夜向衛福部通報新增一批疑慮產品，疑為案外批號。彰化縣衛生局今天證實，泰山依衛生局要求，自7月1日起針對中聯供應的油品逐批自主抽驗，確認合格後才投入生產，不料卻在中聯5月12日製造的一批大豆沙拉油中，驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，所幸該批油品並未出貨，已全數攔下。

彰化衛生局長葉彥伯表示，泰山於6月30日通報中聯問題油品後，衛生局立即要求業者，自7月1日起凡使用中聯供應的油品，都必須先完成自主抽驗，確認檢驗合格後才能製造、出貨。昨晚泰山通報異常的油品，為中聯5月12日製造的批次，顯示中聯油品的問題恐怕並非僅限於4月初出貨的那一批。