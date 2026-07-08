【重磅快評】毒油風暴罰吹哨者南僑 難道鼓勵打假球？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

這300萬元，罰的不只是南僑，更可能傷害台灣食品業多年來努力建立的自主檢驗制度。

依《食品安全衛生管理法》第七條，食品業者依法應建立食品安全監測計畫、自主檢驗及管理制度，並負有一定的通報責任。然而，本案是否已達到必須由採購端業者直接向主管機關通報的法律要件，主管機關對第七條的適用是否符合立法目的，仍有值得討論的空間。法律的功能，應該是鼓勵企業及早發現問題、及早處理，而不是讓第一個發現問題的人，反而成為挨罰的人。

南僑不是問題油品的製造者，也不是供應商，而是採購使用者。企業依法設置檢驗室，本來就是內部控制的一環，其目的就是透過自主檢驗，在原料使用過程中及早發現異常，要求供應商改善、停止使用、退貨或採取必要處置，把風險控制在市場全面擴散之前。這也是政府多年來要求食品業建立自主管理制度的初衷。

但是，企業自主檢驗本質上屬於內部控制，其檢驗結果並非最終具有法律效力的國家認證結果。一般實務上，發現異常後，仍須由主管機關或具公信力的第三方檢驗機構再次確認，才能據以公告、回收及裁處。否則，全台數以千計食品工廠、農產品集貨場每天進行的大量自主檢驗，只要一有異常就全部直接向主管機關通報，衛生機關是否有能力消化龐大的案件量？這顯然不合理。

真正應該追究的是，中聯毒油是否依法履行通報責任？是否隱匿資訊？是否讓有問題的原料持續流向下游？如果問題的源頭沒有徹底釐清，卻先把發現問題的人連同重罰，只會讓人民感受到「政府不是解決問題，而是解決提出問題的人」。此舉傳遞出的訊號，恐怕會讓整個食品業形成寒蟬效應。

食品安全的防線，當然不能只靠政府抽驗，而是要求企業投入大量成本認真進行自主檢驗。從農產品農藥殘留，到食品加工原料的污染風險，第一道關卡都是企業內控。只有企業願意驗、敢驗、誠實面對檢驗結果，食安管理才有可能真正發揮效果。

但如果政府告訴所有業者的是：「驗出問題，你也可能被重罰。」那企業還有多少誘因投入更多資源建立檢驗制度？最安全的經營方式，很可能變成少驗、不驗，甚至驗出問題也不要留下紀錄。制度如果懲罰誠實，就會獎勵沉默；懲罰吹哨者，就會鼓勵所有人閉上嘴。

尤其這次事件更引發外界對裁罰比例的質疑。涉嫌隱匿資訊的相關業者遭裁罰600萬元，而率先自主檢驗發現異常、通知上游並配合預防性下架的南僑則遭裁罰300萬元。法律責任或許各有不同，社會觀感卻難免產生疑問：願意配合調查、主動揭露問題的企業，與涉嫌隱匿資訊者之間，裁罰是否符合比例原則？是否足以鼓勵未來更多企業主動揭露風險？

到現在，中聯毒油風暴還沒查出問題所在，到底是原料大豆，還是製造過程有問題？下架現有產品就夠了嗎？未來在倉庫裡的原料、在工廠等待生產的油品就會沒問題嗎？這一切，衛福部責無旁貸，絕不是重罰了事。

真正值得檢討的，其實不是罰得夠不夠重，而是制度是否鼓勵企業勇於揭露問題。若政府真要提升食品安全，就應建立更完善的第三方驗證制度、吹哨者保護機制，以及更清楚的通報標準，而不是等事件延燒後，再用重罰回應社會壓力。

因為今天被罰的是南僑，明天可能消失的，就是所有企業主動檢驗的勇氣。