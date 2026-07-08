快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】毒油風暴罰吹哨者南僑 難道鼓勵打假球？

聯合報／ 主筆室
衛福部長石崇良石崇良昨天宣布針對中聯開罰1億6520萬元，為史上最高金額；此外，南僑也被裁罰300萬。記者鄭超文／攝影
衛福部長石崇良石崇良昨天宣布針對中聯開罰1億6520萬元，為史上最高金額；此外，南僑也被裁罰300萬。記者鄭超文／攝影

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

這300萬元，罰的不只是南僑，更可能傷害台灣食品業多年來努力建立的自主檢驗制度。

依《食品安全衛生管理法》第七條，食品業者依法應建立食品安全監測計畫、自主檢驗及管理制度，並負有一定的通報責任。然而，本案是否已達到必須由採購端業者直接向主管機關通報的法律要件，主管機關對第七條的適用是否符合立法目的，仍有值得討論的空間。法律的功能，應該是鼓勵企業及早發現問題、及早處理，而不是讓第一個發現問題的人，反而成為挨罰的人。

南僑不是問題油品的製造者，也不是供應商，而是採購使用者。企業依法設置檢驗室，本來就是內部控制的一環，其目的就是透過自主檢驗，在原料使用過程中及早發現異常，要求供應商改善、停止使用、退貨或採取必要處置，把風險控制在市場全面擴散之前。這也是政府多年來要求食品業建立自主管理制度的初衷。

但是，企業自主檢驗本質上屬於內部控制，其檢驗結果並非最終具有法律效力的國家認證結果。一般實務上，發現異常後，仍須由主管機關或具公信力的第三方檢驗機構再次確認，才能據以公告、回收及裁處。否則，全台數以千計食品工廠、農產品集貨場每天進行的大量自主檢驗，只要一有異常就全部直接向主管機關通報，衛生機關是否有能力消化龐大的案件量？這顯然不合理。

真正應該追究的是，中聯毒油是否依法履行通報責任？是否隱匿資訊？是否讓有問題的原料持續流向下游？如果問題的源頭沒有徹底釐清，卻先把發現問題的人連同重罰，只會讓人民感受到「政府不是解決問題，而是解決提出問題的人」。此舉傳遞出的訊號，恐怕會讓整個食品業形成寒蟬效應。

食品安全的防線，當然不能只靠政府抽驗，而是要求企業投入大量成本認真進行自主檢驗。從農產品農藥殘留，到食品加工原料的污染風險，第一道關卡都是企業內控。只有企業願意驗、敢驗、誠實面對檢驗結果，食安管理才有可能真正發揮效果。

但如果政府告訴所有業者的是：「驗出問題，你也可能被重罰。」那企業還有多少誘因投入更多資源建立檢驗制度？最安全的經營方式，很可能變成少驗、不驗，甚至驗出問題也不要留下紀錄。制度如果懲罰誠實，就會獎勵沉默；懲罰吹哨者，就會鼓勵所有人閉上嘴。

尤其這次事件更引發外界對裁罰比例的質疑。涉嫌隱匿資訊的相關業者遭裁罰600萬元，而率先自主檢驗發現異常、通知上游並配合預防性下架的南僑則遭裁罰300萬元。法律責任或許各有不同，社會觀感卻難免產生疑問：願意配合調查、主動揭露問題的企業，與涉嫌隱匿資訊者之間，裁罰是否符合比例原則？是否足以鼓勵未來更多企業主動揭露風險？

到現在，中聯毒油風暴還沒查出問題所在，到底是原料大豆，還是製造過程有問題？下架現有產品就夠了嗎？未來在倉庫裡的原料、在工廠等待生產的油品就會沒問題嗎？這一切，衛福部責無旁貸，絕不是重罰了事。

真正值得檢討的，其實不是罰得夠不夠重，而是制度是否鼓勵企業勇於揭露問題。若政府真要提升食品安全，就應建立更完善的第三方驗證制度、吹哨者保護機制，以及更清楚的通報標準，而不是等事件延燒後，再用重罰回應社會壓力。

因為今天被罰的是南僑，明天可能消失的，就是所有企業主動檢驗的勇氣。

南僑 食安 致癌沙拉油

延伸閱讀

毒油吹哨者南僑驗出「苯駢芘」仍罰300萬 醫批：解決提出問題的人

南僑早就示警！致癌油中聯、福懋油、福壽延誤通報 中市府各罰300萬

致癌油延遲通報 盧秀燕宣布重罰中聯、福懋、福壽各300萬元

食藥署還原問題油「關鍵21天」時間軸 延遲通報一定開罰

相關新聞

外食注意 沙拉醬、飯糰 捲入癌油風暴

衛福部食藥署昨公布中聯油脂一三○○噸致癌油品最新流向，下游業者共三六○家業者，已掌握三三一家，廿九家尚待釐清。在第二層油品（使用問題油占比逾兩成者）方面，大都為食品成品，包括東穎食品沙拉醬、桂冠公司沙拉醬，廣達香業者千島醬、塔塔醬，及超商販售的阜杭豆漿飯糰等，外食族一片譁然。

齊聲逆中央 藍綠首長：不合格就下架

中聯油脂致癌油品風暴延燒，食藥署卻宣布「問題油含量低於百分之廿以下免下架」，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲等藍綠百里侯都齊聲「逆中央」，強調不論比率高低，不合格一律下架。蔣萬安更抨擊，賴清德總統和行政院長卓榮泰事發近一周才揭露，有愧於民眾對中央的信任及對食安的要求。

新聞眼／食安預警失靈 談政績變救危機

中聯致癌油引發全台不安，賴清德總統喊「該究責就究責」，衛福部火速對中聯開出史上最高一億六五二○萬元罰鍰，吹哨者南僑與福壽、泰山等業者也因延誤通報遭開罰，但重罰業者只治標、未治本，中央政府預警與應變機制失靈，其政治責任又該何時追究？

中聯致癌油風暴狂燒 前國健署長怒拋4疑點：到底在僥倖什麼？

食用油食安風暴持續延燒！中聯沙拉油原料被驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，遭開罰1億6520萬元，創下食安史上最高罰鍰。對此，前國健署署長邱淑媞7日在臉書發文，針對中聯接獲油品異常通報後的處理提出4點質疑，直言整個流程「浪費了讓消費者免於把毒油吞下肚的時效」。

從戎克船到貓咪船長！ 台南推「巷仔NIAU運河船隊」復刻水運風華

一艘艘小船，載著台南百年城市記憶出航！適逢台南運河通航百年，以及原台南運河海關公告市定古蹟25周年，台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」文創商品，將過去航行在運河上的戎克船、手撐船與漁船化身為3件收藏公仔，每件公仔首批準備300組，即日起開放線上訂購，15日正式出貨，邀請民眾透過文創品重新認識府城水運故事。

家中油品快比對！南投完成132家稽查 衛生局籲符合批號立即退貨

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，南投縣衛生局持續擴大清查。截至7月6日，已完成30家食品販售業及102家餐飲業稽查，均未發現違規油品流通或使用；校園午餐團膳業者也確認未使用問題油品。衛生局提醒民眾檢查家中油品批號，如符合食藥署公告，應立即停用並辦理退貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。