中聯致癌油風暴狂燒 前國健署長怒拋4疑點：到底在僥倖什麼？

食用油食安風暴持續延燒！中聯沙拉油原料被驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，遭開罰1億6520萬元，創下食安史上最高罰鍰。對此，前國健署署長邱淑媞7日在臉書發文，針對中聯接獲油品異常通報後的處理提出4點質疑，直言整個流程「浪費了讓消費者免於把毒油吞下肚的時效」。

邱淑媞首先質疑，中聯將大豆來源從美國改為巴西後，在進廠加工前「有檢驗嗎？檢驗報告在哪裡？」，並強調，依照食品衛生安全管理系統，源頭與原料把關是最基本也最重要的一環，而巴西豆含水量高，容易在高溫加工過程產生苯駢芘，這對油品工廠而言，應是業務範圍內該具備的知識。依食品衛生管理法規定，一旦苯駢芘超標，根本不能再進一步加工。

第二，邱淑媞指出，南僑取得油品後，在調配前先自行檢驗，這是正確做法。然而南僑早在4月下旬就發現苯駢芘超標，並回報福壽，但中聯卻直到6月11日才接獲福壽通知，「內部回報怎麼會拖這麼久？」

第三，中聯在6月11日接獲異常訊息後，理應高度警覺，卻只是將樣品送往外部檢驗，前後經過2家檢驗機構、耗時近3周，直到6月30日確認皆有異常，才向主管機關通報。

邱淑媞批評，主管機關不斷強調業者是「主動通報」，但從南僑初步驗出異常到中聯通報，已相隔近2個月。她不滿表示：「到底哪裡有規定要驗很多次異常才算異常？有異常，就是異常了！複驗只是為求慎重而已。」她也質疑，這麼大的加工業者，竟然沒有自行檢驗能力？

第四，邱淑媞進一步指出，中聯由泰山、福壽、福懋共同出資設立，並供油給這3家業者，但卻沒有任何一家發現油品異常，「這是純屬巧合嗎？」她認為，3家業者到底有沒有檢驗、檢驗結果如何，都應該把報告拿出來，以正視聽。

邱淑媞強調，政府將問題歸因於「巴西豆含水量高」，並不足以為失效失靈的本土食安管理系統卸責。面對高風險來源，業者本就應該在加工、使用或販售之前，先確認品質無虞。

她痛批：「到底在僥倖什麼？又為什麼慢吞吞？」如今公布下游名單，只能讓沒吃到的民眾與業者稍微安心，但對於已經食用的消費者而言，早已於事無補。