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不只4月那批！中聯5月12日油品也中鏢 泰山自主驗出苯駢芘超標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
泰山企業針7月1日起針對中聯供應的油品逐批自主抽驗，確認合格後才投入生產，不料卻在中聯5月12日製造的大豆沙拉油中，驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb。記者黃仲裕／攝影
泰山企業針7月1日起針對中聯供應的油品逐批自主抽驗，確認合格後才投入生產，不料卻在中聯5月12日製造的大豆沙拉油中，驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb。記者黃仲裕／攝影

中聯油脂食安風暴再擴大。衛福部長石崇良今天表示，泰山公司昨（7）日深夜向衛福部通報新增一批疑慮產品，疑為案外批號。彰化縣衛生局今天證實，泰山依衛生局要求，自7月1日起針對中聯供應的油品逐批自主抽驗，確認合格後才投入生產，不料卻在中聯5月12日製造的一批大豆沙拉油中，驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb；所幸該批油品並未出貨，已全數攔下。

彰化衛生局長葉彥伯表示，泰山於6月30日通報中聯問題油品後，衛生局立即要求業者，自7月1日起凡使用中聯供應的油品，都必須先完成自主抽驗，確認檢驗合格後才能製造、出貨。昨晚泰山通報異常的油品，為中聯5月12日製造的批次，顯示中聯油品的問題恐怕並非僅限於4月初出貨的那一批。

葉彥伯指出，目前最重要的是釐清中聯油品究竟還有多少批次受到影響，但中央尚未針對中聯油品進行完整抽驗，因此建議應全面檢驗中聯各批次油品，才能完整掌握污染範圍。否則僅由下游業者逐批自主抽驗抽不完，也難以讓消費者真正安心。

葉彥伯表示，依過去查辦頂新、大統油品事件的經驗，油槽容量大，油品不像水容易流動混合，上下層交互污染的機率相對較低，但仍須透過完整抽驗才能確認污染範圍。至於中聯5月12日當天的出貨量，以及是否同步供應福壽、福懋等下游業者，須由業者進一步說明。

泰山 中聯油品 石崇良 致癌沙拉油

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