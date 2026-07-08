沙拉油食安風暴 財政部：發票資料支援衛福部查流向

食用油食安風暴持續延燒！中聯沙拉油原料被驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，遭開罰1億6520萬元，創下食安史上最高罰鍰。對此，前國健署署長邱淑媞7日在臉書發文，針對中聯接獲油品異常通報後的處理提出4點質疑，直言整個流程「浪費了讓消費者免於把毒油吞下肚的時效」。

2026-07-08 11:56