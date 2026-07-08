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沙拉油食安風暴 財政部：發票資料支援衛福部查流向
中聯大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」超標風暴，財政部長莊翠雲今天說，盡全力提供協助，將主動聯繫衛福部，看看是否需要即時提供發票資料，透過「食品雲」進行溯源追蹤。
立法院財政委員會今天排定審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，有關財政部主管台灣土地銀行股份有限公司、財政部印刷廠、台灣菸酒股份有限公司。
國民黨立委林德福質詢時關注，電子發票及營業稅進銷明細等資料能追蹤食品供應鏈流向，希望財政部藉此全力協助衛福部釐清問題油品流向。
莊翠雲說明，財政部與衛福部已有「食品雲」介接，每月18日會提供上下游的業者資料，讓衛福部可以進行溯源追蹤，包括進貨、銷出去的對象是誰都可以追蹤。
莊翠雲表示，食安是國民與政府都非常重視的議題，對於發票可以做上下游追蹤部分，資料除了定期提供給政府相關部門，也可以即時提供，財政部將主動聯繫衛福部，看看是否有需要協助。
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