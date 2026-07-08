嘉義名店林聰明飯糰捲油品風波 急發聲明：門市油品沒問題

針對「林聰明雞肉飯飯糰」捲入問題油品事件，林聰明沙鍋魚頭發布聲明表示，涉案飯糰為與7-ELEVEN合作開發商品，原料採購、生產製造及供應鏈管理均由合作廠商負責，與門市使用的油品供應鏈不同。業者表示，已主動要求合作夥伴儘速完成調查，並暫停相關商品販售，待查核確認後再依主管機關規範辦理後續措施。

針對媒體報導「林聰明雞肉飯飯糰」涉及問題油品事件，林聰明沙鍋魚頭7日發布聲明澄清，與7-ELEVEN合作開發的「林聰明雞肉飯飯糰」僅於7-ELEVEN通路販售，商品原物料採購、生產製造及供應鏈管理，均由7-ELEVEN委託的食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市所使用的原物料及油品供應鏈不同。

林聰明表示，目前各門市日常營運所使用的油品均由公司自行採購，且來自合法合格供應商，經盤查確認，門市使用油品未涉及此次公布的問題油品，請消費者安心。

業者表示，公司是在新聞曝光後才得知相關訊息，事前並未接獲合作夥伴通知。獲悉消息後，營運總部已立即主動聯繫合作夥伴，要求盡速確認供應鏈、原物料使用情形及受影響範圍，並提出完整查核結果及後續處理措施。

對於此次超商合作商品事件引發消費者不安與疑慮，林聰明表示深感抱歉，並重申食品安全始終是最重視的核心價值。公司已要求合作夥伴儘速完成調查，並要求暫停相關商品販售，待查核結果確認後，再依主管機關規範及相關程序辦理後續措施。

林聰明表示，也將持續要求合作夥伴及供應商公開說明查核結果與後續處理情形，並配合主管機關辦理相關查核及追蹤，以維護消費者權益。