質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

中聯油脂致癌沙拉油流竄，政府第一時間選擇蓋牌，不公布下游產品引發民怨。國民黨團多名立委在立法院社福及衛環委員會食安專報，怒吼「毒油害台、政府下台」。書記長林沛祥將一桶象徵毒油的業務用大容量油桶，交給衛福部長石崇良表達民眾憤怒；立委羅廷瑋則拿出一瓶加入20%洗腳水的礦泉水問石敢不敢喝？凸顯政府「摻2成以下致癌油不必下架」政策荒謬。

立院社福及衛環委員會今天安排「食安問題爆不停，如何建構使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」。羅廷瑋痛批，立法院將法條修得再好，有一個不願負責、態度雙標的政府，不處理、不面對、狂逃避，也難防食安事件危害，衛福部不是螺絲鬆了，「而是癱瘓了！」一開始竟說摻2成致癌油油品不必下架，但毒油稀釋了還是毒油，就像摻了20％洗腳水的礦泉水。

立委徐巧芯痛批，政府應道歉、下台、負責、補破網，這是民眾訴求，過去食安事件發生後，民進黨立委要求有人負責，但至今政府無人道歉，也無人下台負責，本次致癌油，政府一周之內3度改變政策，導致民眾無所適從，標準與歷次食安事件完全不一致，且20%還是超標，不如叫民眾多吃幾碗飯代謝就好了，食藥署還找來專家洗地，「但違規就是違規了！」

立委黃健豪指出，衛福部與各單位檢討報告中，雖看到廠商很可惡延遲通報，但衛福部提交立院社福及衛環委員會報告，卻只有短短3頁，新聞報導的節錄都比這本還厚，短短數字輕輕帶過，衛福部要重罰廠商1.6億元，這沒問題，但問題是政府政策一變再變，從下游產品不必下架，但下架二成，若政府7月1日就依法行政，決定全數下架，並派員駐廠進駐，就不會有後續爭議。

羅廷瑋表示，政府食安五環環環斷裂，第一環，高風險黃豆一路放行；第二環，食安監測靠業者自主檢驗、政府無能；第三還，毒油流通數月，全靠民間公司通報；第四環，應苛責業者責任，實則業者19天知情不報，中央毫不察覺；第五層，食安蓋牌，民眾對下游產品毫不知情。前有問題雞蛋，現有問題致癌油，這就是行政院團隊，院長應下台，在野黨將全力監督，不許任何蓋牌。