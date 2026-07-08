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質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國民黨團多名立委在立法院社福及衛環委員會食安專報，怒吼「毒油害台、政府下台」，書記長林沛祥將一桶象徵毒油的業務用大容量油桶交給衛福部長石崇良表達民眾憤怒。記者林琮恩／攝影
國民黨團多名立委在立法院社福及衛環委員會食安專報，怒吼「毒油害台、政府下台」，書記長林沛祥將一桶象徵毒油的業務用大容量油桶交給衛福部長石崇良表達民眾憤怒。記者林琮恩／攝影

中聯油脂致癌沙拉油流竄，政府第一時間選擇蓋牌，不公布下游產品引發民怨。國民黨團多名立委在立法院社福及衛環委員會食安專報，怒吼「毒油害台、政府下台」。書記長林沛祥將一桶象徵毒油的業務用大容量油桶，交給衛福部長石崇良表達民眾憤怒；立委羅廷瑋則拿出一瓶加入20%洗腳水的礦泉水問石敢不敢喝？凸顯政府「摻2成以下致癌油不必下架」政策荒謬。

立院社福及衛環委員會今天安排「食安問題爆不停，如何建構使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」。羅廷瑋痛批，立法院將法條修得再好，有一個不願負責、態度雙標的政府，不處理、不面對、狂逃避，也難防食安事件危害，衛福部不是螺絲鬆了，「而是癱瘓了！」一開始竟說摻2成致癌油油品不必下架，但毒油稀釋了還是毒油，就像摻了20％洗腳水的礦泉水。

立委徐巧芯痛批，政府應道歉、下台、負責、補破網，這是民眾訴求，過去食安事件發生後，民進黨立委要求有人負責，但至今政府無人道歉，也無人下台負責，本次致癌油，政府一周之內3度改變政策，導致民眾無所適從，標準與歷次食安事件完全不一致，且20%還是超標，不如叫民眾多吃幾碗飯代謝就好了，食藥署還找來專家洗地，「但違規就是違規了！」

立委黃健豪指出，衛福部與各單位檢討報告中，雖看到廠商很可惡延遲通報，但衛福部提交立院社福及衛環委員會報告，卻只有短短3頁，新聞報導的節錄都比這本還厚，短短數字輕輕帶過，衛福部要重罰廠商1.6億元，這沒問題，但問題是政府政策一變再變，從下游產品不必下架，但下架二成，若政府7月1日就依法行政，決定全數下架，並派員駐廠進駐，就不會有後續爭議。

羅廷瑋表示，政府食安五環環環斷裂，第一環，高風險黃豆一路放行；第二環，食安監測靠業者自主檢驗、政府無能；第三還，毒油流通數月，全靠民間公司通報；第四環，應苛責業者責任，實則業者19天知情不報，中央毫不察覺；第五層，食安蓋牌，民眾對下游產品毫不知情。前有問題雞蛋，現有問題致癌油，這就是行政院團隊，院長應下台，在野黨將全力監督，不許任何蓋牌。

立委羅廷瑋拿出一瓶加入20%膠水的礦泉水問石敢不敢喝？記者林琮恩／攝影
立委羅廷瑋拿出一瓶加入20%膠水的礦泉水問石敢不敢喝？記者林琮恩／攝影

致癌沙拉油 石崇良

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