毒油吹哨者南僑驗出「苯駢芘」仍罰300萬 醫批：解決提出問題的人

中聯油脂被驗出苯駢芘一級致癌物，毒油引發全台恐慌，吹哨者南僑公司率先驗出致癌物超標，卻因延誤通報被依食安法開罰300萬。然而，醫師蘇一峰有不同看法，他認為，衛福部此舉是在「解決提出問題的人」。

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，被開出1億6520萬罰單，創史上最高金額罰單，衛福部長石崇良更表示，南僑在5月13日自主檢驗即發現油品超標，但直到6月30日才由中聯通報主管機關，中間的資訊傳達延誤，違反相關法規。

對於南僑遭衛福部開罰，蘇一峰在臉書粉專發文指出，衛福部失職沒有把關，讓毒油1300噸流入市面，結果衛福部決定究責南僑，「厲害了我們的國家！」

蘇一峰也列出民進黨政府過去幾年爆發的食安爭議，包括2017年芬普尼毒雞蛋、202年萊豬開放進口、2021年萊牛進口、2022年開放福島五縣核食、2023年巴西毒雞蛋、2023年美豬進口改標加拿大、2024年台糖豬肉瘦肉精、2024年蘇丹紅辣椒粉、2026年發芽馬鈴薯，他感嘆，「吹哨廠商重罰，無能政府免罰？」

不少網友看完也紛紛在貼文底下留言，「曾經跟南僑有業務往來接觸，老牌至今屹立不搖，必然有它的堅持與良知經營」、「南僑反應上游確認一下有錯嗎，為什麼要這樣扣帽子？」、「出事以後，推給廠商，模糊焦點，以後廠商怕罰即使有問題，再也不敢通報異常」、「製造問題的是功臣，發現問題的是罪人？」

南僑被開罰也在ptt上引起網友們熱議，「在台灣當好人，會被當加害人處理」、「南僑求仁，得不仁」，還有人直言，「這樣惡搞的結果就是以後沒廠商想主動通報，結果就是大家用身體來過濾食品毒素」。