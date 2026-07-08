致癌油風暴擴大！泰山深夜回報衛福部 新增一批疑慮產品疑為案外批號

致癌大豆沙拉油風暴擴大，衛福部長石崇良今天表示，衛福部食藥署要求業者自主加強檢驗，於昨天深夜接獲泰山公司通報，一批調和油品檢出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，目前尚在追溯其批號，如有消息會向大眾公告。至於該批泰山調和油是否為中聯本次檢出異常的1300公噸同批中聯油脂公司油品，目前尚無法確認，疑為「案外批號」。

石崇良指出，中聯油品事件最新進度，全案已由檢調全面介入調查，將釐清起始通報、油品製造過程中間是否有弊端，衛福部昨天公布所有使用致癌油品下游食品均需回收，且針對中聯公司除要求停止製造，也要求其4至6月期間生產油品，應全數將留樣送驗，採「逐批檢驗」，檢驗報告一出爐將向大眾報告，並比照目前作法，相關產品全數預防性下架，並公布於食藥署專區網站。

外界質疑，衛福部起初僅要求油品下架，昨政策二度轉彎，要求全數用到致癌油產品都要下架，說法前後不一。對此，石崇良指出，食藥署依法行政，針對第一層油品下架作法，係依106年食安諮議會決定的原則，後續7月4日專家會議後，將使用致癌油高於2成產品預防性下架，昨天再進一步要求全數使用致癌油產品都要下架，待檢驗合格才重新上架。

石崇良說，食藥署已派員進駐各家食用油脂煉油廠，並請地方衛生局加強後市場抽驗，確保油品安全性，另將督導業者加強黃豆原料驗收管理，檢視脫臭造程及萃取溶劑品質等關鍵造程管理措施，提升原料品質管理及造 程污染預防能力，降低食品安全風險，並研議提高重要管制點自主檢驗頻率，要求相關業者擴大留樣及相關批次產品自主檢驗。