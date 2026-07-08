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毒油風波延燒 黃世杰陣營籲桃園市長張善政盡快公布調查過程

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者陳俊智／攝影

油品食安風暴持續延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選團隊今發聲明，呼籲市長張善政盡快公布完整調查過程。

黃世杰競選團隊表示，桃園市政府日前稱教育局與各校聯繫、查詢食材登錄平台重複驗證後，確認16家外訂餐盒廠商及食材供應商均未使用問題批號食用油，要桃園的家長們放心；詎料7日媒體報導傳出桃園市府確認有13校受影響，首波32家業者下架逾1.2萬公斤問題油品。另根據市府資料，目前已累積下架2.1萬公斤。

競選團隊說，資料證明黃世杰先前要求教育局公開清查期間、清查對象、比對方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態，是必要而且正確的做法。然而，張市府當時不正面回應，反而扣上政治操作、幫中央洗地的帽子，現在看來，真正被操作受損的，是家長最基本的知情權。如果前期已經查清楚，為什麼後來會出現13校受影響？這是食材平台資料不足？還是教育局一開始沒有逐批號、逐單據、逐校核對？

競選團隊也說，市府可以說這是滾動清查，但滾動清查不能變成滾動改口，當資料還沒有完整時，市府就不應把「目前暫未查到」說成「均未使用」。食安事件中，政府的責任不是先讓家長安心再說，而是有憑有據地讓家長安心，才是真的安心。

黃世杰陣營呼籲張市府應立即公開13校名單、使用期間、使用批號、供餐來源、供應商、封存下架狀態、家長通知紀錄與後續諮詢窗口。桃食安心平台也應增設校園午餐油品專區，讓家長可以一鍵查詢孩子學校是否受影響。

黃世杰陣營也說，中央當然要追源頭、查流向、依法究責；但桃園市政府的責任，就是顧好桃園孩子的餐桌。中央追源頭、桃園顧餐桌，不是二選一，張市府不要再用政治標籤迴避家長疑問，桃園市民要的只是查得到、看得懂、問得到、吃得安心。

致癌沙拉油 黃世杰 張善政 桃園市

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