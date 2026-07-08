聯華雙蔬鮪魚飯糰等80品項受毒油波及 基隆衛生局：已非架上產品

衛福部食藥署昨傍晚擴大公布問題油品受影響業者已知的232項產品明細，產品清單包括基隆市聯華食品基隆廠產製的「雙蔬鮪魚飯糰」等80個品項。基隆市衛生局今天說，80個品項是4月13日至4月19日使用到問題油品產製即時食品，均已於該期限使用完畢或逾有效日期下架，並非是目前超商架上的產品。

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署昨晚公布最新流向，這批致癌沙拉油流向下游360家業者，其中已掌握其產品情況者共331家，目前鎖定232項疑慮產品，包括原型油等調和油共12項、使用比率逾2成產品45項，使用致癌油比率未達20%產品共175項。

疑慮品項名單連結

基隆市衛生局今天說明，食藥署昨公布問題油品受影響業者已知的232項產品明細，包括含油量20%以下、也包括已逾期不在市面上的產品。

衛生局食品藥物管理科指出，提供調查結果相關產品清單給食藥署彙整，食藥署7日公布的產品清單，包括基隆市聯華食品工業股份有限公司基隆廠產製的「雙蔬鮪魚飯糰」等80個品項。

衛生局提供食藥署的詳細資訊，這80個品項是該食品廠於4月13日至4月19日使用到問題油品產製的，產品屬性皆為即時食品，均已於該期限使用完畢或逾有效日期下架，並非是目前超商架上的產品，特此說明，以避免民眾購買食用的疑慮。

基隆市衛生局建議食藥署研議，公布的產品清單欄位增加效期或其他備註資訊的可能性。將持續配合食藥署更新的資訊，展開相關調查及資訊公告，以確保民眾食品安全及安心。

衛福部食藥署昨公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供