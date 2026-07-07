林聰明「雞肉飯飯糰」用到致癌油！業者急澄清：委外製造、油品不一樣

中聯油脂致癌油品事件持續延燒，食藥署再公布232項受影響產品，其中囊括多項聯華食品代工的超商食品，包括「林聰明雞肉飯糰」、「阜杭豆漿經典飯糰」等品項。對此，林聰明沙鍋魚頭也於7日晚間發布聲明，指出「林聰明雞肉飯飯糰」與林聰明沙鍋魚頭各門市之原物料及油品供應鏈不同。

聲明中表示，林聰明沙鍋魚頭與7-ELEVEN合作開發的「林聰明雞肉飯飯糰」僅於7-ELEVEN通路販售，其原物料採購、生產製造及供應鏈管理，均由7-ELEVEN 委託之食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市之原物料及油品供應鏈不同。

同時，林聰明沙鍋魚頭也表示，本公司各門市日常營運所使用之油品皆由本公司自行採購，並來自合法合格供應商。經逐一盤查油品來源、供應商聲明、進貨資料及相關文件，確認門市所使用之油品未涉及本次事件所公布之問題油品，請消費者安心。針對合作商品，本公司亦將持續追蹤查核進度，要求合作夥伴提供完整資訊，並依查核結果採取必要措施，維護消費者權益。

【林聰明雞肉飯飯糰事件說明】

針對今日即時新聞快報提及「林聰明雞肉飯飯糰」油品事件，林聰明沙鍋魚頭說明如下：

林聰明沙鍋魚頭與 7-ELEVEN 合作開發「林聰明雞肉飯飯糰」，該商品僅於 7-ELEVEN 通路販售，其原物料採購、生產製造及供應鏈管理，均由 7-ELEVEN 委託之食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市之原物料及油品供應鏈不同。

本公司係於今日新聞報導後始得知相關訊息，事前並未接獲合作夥伴就本事件之通知。獲悉消息後，本公司已立即主動聯繫合作夥伴，要求儘速確認相關供應鏈、原物料使用情形及受影響範圍，並要求完整說明查核結果及後續處理措施。本公司將持續追蹤相關進度，並秉持公開透明的原則，於確認後第一時間向消費者說明。

本公司各門市日常營運所使用之油品皆由本公司自行採購，並來自合法合格供應商。經逐一盤查油品來源、供應商聲明、進貨資料及相關文件，確認門市所使用之油品未涉及本次事件所公布之問題油品，請消費者安心。針對合作商品，本公司亦將持續追蹤查核進度，要求合作夥伴提供完整資訊，並依查核結果採取必要措施，維護消費者權益。

食品安全始終是林聰明沙鍋魚頭最重視的核心價值。我們將持續要求合作夥伴及供應商儘速完成相關查核，並公開說明查核結果及後續處理情形；本公司也將持續配合主管機關辦理相關查核與管理措施，秉持公開透明、誠信負責的態度，持續向社會大眾說明最新進度，全力維護消費者權益與食品安全。

林聰明沙鍋魚頭 營運管理處