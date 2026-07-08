揭露食品原料產地 民團促修法

「食物從哪來？我有權知道！」美國農產品零關稅叩關、致癌沙拉油流竄，民團發起「透明餐桌」連署活動，昨至衛福部前集結陳抗，要求衛福部食藥署修法，食品外包裝應標示「原料原產地」。對此，食藥署回應，將滾動式檢討相關規定，農業部表示已與食藥署就相關議題研商。

依照現行法規，進口原物料在國內加工後，就可標示產地台灣，營養師公會全聯會常務監事郭素娥說，「這形同沒收消費者知情權」，國內市場每二點五根蘿蔔就有一條來自大陸，加工為蘿蔔糕後即可標示產地台灣。近期引發軒然大波的巴西大豆，如被製成油品、豆漿，竟也可標示產地台灣。

雲林斗六花生農蕭良晉指出，不少業者低價購買中國大陸、美國花生製成花生醬，同樣也可標示「產地台灣」，單看外包裝，無從辨識。他說，農業部積極推行本土生產履歷標示，如果消費者知道原料來源，相信業者應更願意購買本土農產品。

「消費者知道食品產地，這應是基本訴求。」漁民邱經堯說，清楚標示原料來源，一旦食品出問題，消費者即可知道向誰追溯。以烏魚子為例，若買到來自國外卻標示產地為台灣的烏魚子食品，品質不如預期，恐讓本土品牌遭遇無妄之災。

致理科技大學國貿系教授林國榮則指出，合成加工食品的成分若都要標示原料產地，可能很難讓大家一目瞭然，標示上也可能會有難度，以牛肉麵為例，其中的麵、牛肉、湯料、蔥花等，產地溯源要到第幾層？

林國榮以美國花生為例，進口花生做成的花生醬原料成分單純相對好標示，但其他加工食品調味料多，恐有窒礙難行之處。

民團要求衛福部食藥署修法，食品標示「原料原產地」，連署書上線五十四小時，即獲得五千人連署。郭素娥指出，消費者有知情權、也有選擇權，若食品標示原物料來源，標示透明，除有助於食品產業強化供應鏈管理，也可讓民眾吃得更安心。

食藥署食品組簡任視察林蘭砡表示，將研議民團及農民訴求，蒐集國際相關規範，採滾動式檢討。