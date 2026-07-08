衛福部罰中聯1.6億元

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物超標事件持續延燒，衛福部昨（7）日對中聯油脂開罰1億6,520萬元，是中央主管機關食安裁罰金額新高。

地方政府同步追究相關業者責任，其中台中市府針對中聯油脂、福壽、福懋油各裁罰300萬元；彰化縣衛生局則因泰山未依規定即時通報，開罰600萬元；南僑也因通報延誤遭台北市衛生局裁罰300萬元。

彰化縣衛生局指出，泰山早在6月15日參與中聯油脂品保聯繫會議時，已知悉沙拉油異常，但未依規定通報衛生主管機關，且稽查時未完整揭露資訊；南僑則是在發現油品異常後，先通知中聯油脂進行數據比對，造成通報延誤。

相關風波也波及下游通路業者，新光三越、宏匯、微風、遠東SOGO及三井皆表示，經清查後，旗下餐飲品牌未使用此次事件涉及的問題油品批次。部分業者也已要求餐廳自主更換油品。

截至昨天下午，中聯大豆沙拉油及其分裝品共涉及18項產品、30個批號，已回收43公噸；原型油（如調和油）共12項產品，已完成預防性下架；大豆沙拉油含量20%以上產品共45項，也已完成預防性下架。