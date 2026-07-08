史上最高 中聯油脂重罰1.65億

聯合報／ 記者沈能元林琮恩林敬家趙容萱林佳彣／連線報導
致癌油風暴愈演愈烈，衛福部食藥署長姜至剛（右）昨主持記者會，衛福部長石崇良（左）也於記者會中途突然現身，宣布擴大預防性下架範圍。記者胡經周／攝影
致癌油風暴愈演愈烈，衛福部食藥署長姜至剛（右）昨主持記者會，衛福部長石崇良（左）也於記者會中途突然現身，宣布擴大預防性下架範圍。記者胡經周／攝影

賴清德總統震怒要求究責致癌油事件後，衛福部石崇良昨天表示，中聯油脂事件責任追究，涉及延遲通報、通報不實，依「食安法」第十五條開罰一億六五二○萬元罰鍰，創下史上最高金額。此外，第一時間自主檢驗、被外界視為「吹哨者」的南僑油脂，也因未及時通報，遭北市衛生局開罰三○○萬元。

南僑未及時通報 遭北市罰300萬

中市府、北市府昨對中聯油脂、福壽實業、福懋油脂與南僑公司，依食安法各開罰三○○萬元；彰化縣府認定泰山公司除延遲通報，還涉及規避調查，依食安法各裁罰三○○萬元，合計罰六○○萬元。南僑、福壽等業者昨表示，等收到公文後再決定如何因應。

8日午夜前 業者須預防性回收

至於食藥署原要求「超過百分之廿以上」的問題油加工製品才預防性下架，引發地方反彈。石崇良昨改口稱，賴總統指示，政府面對食安事件，須以民眾健康為最高標準，衛福部為確保民眾健康，要求使用問題油品占比低於百分之廿產品也需下架，於七月八日午夜前完成預防性回收。依照業者自主揭露內容，目前共有一七五個相關產品符合比率低於百分之廿標準，需確認安全無虞後才可再次上架。

石崇良表示，南僑於五月十三日於油品檢出「苯駢芘」殘留量超標，六月四日自行複驗，此時才向油品提供者福壽通報，福壽再回報中聯，遲至六月卅日，中聯才向衛福部通報，嚴重延誤。

他說，調查後發現，南僑、福壽、泰山及中聯均延誤通報時間，必須究責，地方衛生局陸續開出罰單。此外，泰山、福壽等業者明知油品出問題，卻可能繼續販售，地方衛生局將繼續追查其應有責任。

一億六五二○萬元創下我國食安史上最高罰金紀錄，石崇良表示，中聯油脂涉及延遲通報，情節重大，由食藥署給予重罰；地方衛生局應嚴格監督問題產品下架，在油煉製程上，應加強檢測大統益、台糖、長輝等植物油煉製廠，確保所有油品安全無虞。

食藥署食品組長許朝凱說，中聯油脂違反食安法第十五條第一項，因情節重大，罰鍰一億一五二○萬元；另違反該法第七條第五項通報義務，因惡意隱匿規模巨大，致使下游廠商及民生市場蒙受系統性實質損害，處以最高額三○○萬元罰鍰，並依行政罰法針對受責難程度，加重罰裁處四七○○萬元，總計開罰一億六五二○萬元。

在野黨點名，石崇良和食藥署長姜至剛下台負責。府院昨未回應，石崇良表示，任公職的一天，就會盡全力為國人健康福祉來努力。

國民黨立院黨團書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（左）、副書記長翁曉玲（右）昨批評政府從知道毒油到對外發布之間已過八十天，食安五環完全破功失靈。記者潘俊宏／攝影
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