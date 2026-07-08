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卓揆：已掌握360家下游廠商 問題油品全面查流向

經濟日報／ 記者余弦妙林琮恩／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

中聯油品致癌物超標事件持續延燒，行政院長卓榮泰昨（7）日強調，政府已掌握360家下游廠商資料，正全面清查產品流向。衛福部長石崇良宣布，為確保食品安全，232項產品全數預防性下架，包含175項使用致癌油比率未達二成產品。

232項問題產品中，除了食用油品，還包括沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，也包括消費者常購買的超商飯糰等熱銷產品。

食藥署昨日召開記者會說明中聯油品案處置情況，石崇良無預警現身記者會並宣布，原本致癌油含量20%以下產品共175項，僅由業者自主揭露產品資訊，經考量食品安全，即起全面下架。

食藥署長姜至剛表示，目前鎖定232項疑慮產品，包括12項原型油等調和油、使用比率逾二成產品45項，使用致癌油比率未達二成產品175項，處理原則為「掌握一筆、公布一筆」。

卓榮泰昨日出席活動時受訪，還原中聯油品案時間序，強調沒有任何政府會放著食安問題不處理，政府須在確保資料完整、資訊正確前提下查處，並要求食藥署逐日更新查處進度，向社會說明最新情況。

卓榮泰指出，事件源於6月11日下游廠商主動向中聯公司通報，但中聯直至6月30日才向主管機關通報。食藥署7月1日完成稽查，確認油品製程不符標準，當天即決定要求中聯旗下18項產品、30個批次油品於7月3日中午前全面下架。

他指出，7月3日政院再度召集衛福部開會，發現地方政府回報的下游廠商數量分別為224家、291家，食藥署盤點後又為257家，為避免遺漏或誤判，要求重新全面查核所有下游廠商名單。當天也決定由衛福部於4日召開專家會議及公協會座談，透過科學證據確認後續處置原則，同時蒐集產業界意見。

行政院6日再度召開會議，確認透過上游業者逐一清查後，掌握實際受影響下游廠商共360家，並要求立即公布名單，同時依4日專家會議結論，以油脂成分超過20%作為產品下架標準，相關產品須立即下架。

卓榮泰表示，由於360家廠商及產品資料是在6日深夜才完成彙整，食藥署正動員人力加速比對產品資料，希望儘速公布完整清單，讓民眾依據科學標準掌握產品資訊。

致癌沙拉油

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