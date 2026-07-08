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新聞眼／食安預警失靈 談政績變救危機

聯合報／ 本報記者黃婉婷
中聯油脂食安風暴延燒，賴清德總統表示，該下架就下架，該究責就要究責，絕不寬貸。記者潘俊宏／攝影
中聯油脂食安風暴延燒，賴清德總統表示，該下架就下架，該究責就要究責，絕不寬貸。記者潘俊宏／攝影

中聯致癌油引發全台不安，賴清德總統喊「該究責就究責」，衛福部火速對中聯開出史上最高一億六五二○萬元罰鍰，吹哨者南僑與福壽、泰山等業者也因延誤通報遭開罰，但重罰業者只治標、未治本，中央政府預警與應變機制失靈，其政治責任又該何時追究？

毒油事件延燒至今，食藥署危機處理荒腔走板，尤其是對下游產品下架標準的政策反覆，起初政府僅下架第一層油品，後續改稱使用受影響大豆沙拉油含量達百分之廿以上的加工製品須下架；在地方縣市反彈後，昨天政策再度轉彎，衛福部長石崇良更首度坐鎮食藥署記者會，說明百分之廿以下產品也要預防性下架。

中央政策一周多變，不僅讓下游廠商無所適從、承擔巨大損失，更讓民眾對於政府的專業判斷與執行力打上巨大問號。儘管專家坦言，致癌風險須經科學計算，但在資訊混亂、標準多變的情況下，人民恐怕已對架上油品失去信心。

中央除了政策搖擺讓人無所適從外，府院反應速度也令人費解。行政院長卓榮泰並未在上周四行政院會主動說明或裁示，本周一政務會議也未將此案列入議程，即使卓揆前晚透過臉書說明，昨天再還原時間序，卻已是慢半拍，中央應變節奏與人民焦慮呈現高度脫節。

政院錯失危機處理黃金時間，對於選戰的後座力不容小覷。賴政府原規畫政務官兵分多路，透過下鄉宣講宣傳政績，豈料一場食安風暴，讓「談政績」成了「救危機」，凸顯政府窘境。

先前賴政府才因「發芽馬鈴薯」引發民怨，現在「致癌沙拉油」處理進退失據，民進黨基層擔心衝擊年底選情。中央開罰業者固然能平息部分民怨，卻無法掩蓋危機處理失當、應變能力不足的核心問題。

致癌沙拉油

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