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南僑反映上游業者 中聯拖20天通報

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨表示，對於中央蓋牌、延遲近一周才公布下游業者，她不認同，也恕難配合，只要查到含問題油的產品，全都要下架。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨表示，對於中央蓋牌、延遲近一周才公布下游業者，她不認同，也恕難配合，只要查到含問題油的產品，全都要下架。記者陳敬丰／攝影

中聯油脂四月四日製造的三一五油槽大豆沙拉油，被驗出一級致癌物苯駢芘超標四倍，中聯於六月卅日自主通報台中市衛生局；隨上下游業者通報流程被調查揭露後，中聯油脂、福壽實業、福懋油脂與南僑公司都挨罰。

據了解，中聯六月十五日召開品保聯繫會議，福壽、福懋油與泰山與會，成為四家業者延遲通報的佐證。彰化縣府認定泰山公司除延遲通報，還涉及規避調查，依食安法各裁罰三○○萬元，合計罰六○○萬元。

台中市長盧秀燕昨表示，問題油品案件事關重大，經反覆查證，對於位在台中的中聯、福壽與福懋油，依食安法最高罰則開罰三○○萬元。

台中市食安處表示，南僑六月十日自主檢視苯駢芘超標後，通知上游福壽，福壽於六月十一日通知中聯，中聯六月十五日召開定期的品保聯繫會議，福懋油與泰山也都知悉此事，但中聯直到完成二次自主複驗後，六月卅日才通報食安處；中聯、福壽、福懋油都是國內指標廠商，未依食安法第七條規定即時通報，依法究責。

南僑公司率先驗出致癌物超標，但台北市衛生局調查，南僑自主檢出苯駢芘不符規定，六月十日向上游福壽通知原料異常，未依食安法第七條向衛生局通報，依法開罰三○○萬元。

彰化縣衛生局表示，泰山六月十五日參加中聯品保會議時，已知悉中聯該批次沙拉油有問題，卻直到六月卅日才通報；衛生局七月一日到廠稽查，業者未完整說明問題油品發現與處理經過，也未說明六月十五日品保會議等資訊，認定規避調查，各罰三○○萬元。

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南僑反映上游業者 中聯拖20天通報

中聯油脂四月四日製造的三一五油槽大豆沙拉油，被驗出一級致癌物苯駢芘超標四倍，中聯於六月卅日自主通報台中市衛生局；隨上下游業者通報流程被調查揭露後，中聯油脂、福壽實業、福懋油脂與南僑公司都挨罰。

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