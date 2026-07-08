齊聲逆中央 藍綠首長：不合格就下架

中聯油脂致癌油品風暴延燒，食藥署卻宣布「問題油含量低於百分之廿以下免下架」，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲等藍綠百里侯都齊聲「逆中央」，強調不論比率高低，不合格一律下架。蔣萬安更抨擊，賴清德總統和行政院長卓榮泰事發近一周才揭露，有愧於民眾對中央的信任及對食安的要求。

蔣萬安昨主持市政會議時表示，此次毒油事件影響範圍之大，各界認為宛如當年「地溝油事件」重演，顯示政府十多年來的源頭管理機制完全跟不上民眾期待。食藥署早在六月底就接獲通報，賴總統與卓揆卻直到這兩天才向全民說明；中央不能只仰賴業者自主通報，應盡速建立第三方驗證、追溯及預警機制，並建立全國性即時通報平台。

衛福部官員是否該負政治責任？蔣萬安說，當務之急是全面檢驗全台所有油脂上游源頭，而非只針對出事大廠，否則民眾不敢外食，將重創台灣經濟。目前北市已預防性下架停用相關產品，影響範圍擴及十九家下游店家、六家團膳業者及五十所校園。

對於食藥署宣布「問題油含量百分之廿以上加工品才須下架」，盧秀燕昨嗆「恕難配合」，百分之廿的數字毫無科學根據，只要含致癌油，都可能影響健康，但中央「蓋牌」延遲公布，台中市只要查獲問題油加工製品，一律輔導或強制下架。侯友宜說，新北市檢驗一定以最高標準看待，油品不合格就該立即下架，沒有所謂的下架比率，已要求新北聯合稽查小組全力追查上下游，絕不妥協。黃偉哲昨說，只要使用問題油，不論比率高低，一律下架回收，全力守護食品安全；台南將推動「食安標章」，輔導業者完成自主清查並張貼標章。

國民黨立院黨團批評，賴政府標準一天一變，人民不是白老鼠，「該究責就究責」，這句話原封不動還給賴總統。國民黨立委王鴻薇質疑，賴總統過了一周才面對媒體表演「震怒」，民進黨政府至今無人負責，連一句道歉都沒有。