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問題油延燒 畜牧飼料恐漲價

聯合報／ 記者林琮恩曾健祐簡慧珍／連線報導

中聯油脂致癌油品風暴，開業食品技師劉忠翰指出，大豆油為市售脂溶性健康食品的主要成分，占整體膠囊比率幾乎都超過兩成，相信不少產品均中鏢。中聯案的行政調查已告一段落，建議主管機關將案件調查交由檢調處理，延伸至「第二層保健食品」，嚴格把關脂溶性保健食品，如魚油、磷蝦油、葉黃素、蝦紅素，及維生素Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋ等，許多上班族每天食用一兩顆脂溶性保健食品，一旦攝食問題產品，恐有健康疑慮。

油品業者透露，中聯在國內油品市占率兩成八，是國內第二大供應商，其生產豆粉供應家禽、牛豬飼料用途，若持續停工，恐衝擊國內畜牧飼料。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，目前中部地區養豬用的黃豆粉已賣光，大家去南部飼料廠搶貨，每公斤上漲百分之五。全國養雞協會組長黃榮珍說，養雞飼料也摻黃豆粉，近日黃豆粉原本每公斤十至十一元，昨已上漲到十三元。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕指出，我國直至二○一八年才接軌歐盟標準，訂出食用油脂「苯駢芘」含量不得高於二ppb限量標準。中聯一九九七年投入食用油脂生產，當時我國尚未訂出限量標準，換句話說，中聯油脂若不曾更改煉油順序或方法，則其所生產食用油不可能符合二ppb標準。

致癌沙拉油 中聯油脂 保健食品

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史上最高 中聯油脂重罰1.65億

賴清德總統震怒要求究責致癌油事件後，衛福部石崇良昨天表示，中聯油脂事件責任追究，涉及延遲通報、通報不實，依「食安法」第十五條開罰一億六五二○萬元罰鍰，創下史上最高金額。此外，第一時間自主檢驗、被外界視為「吹哨者」的南僑油脂，也因未及時通報，遭北市衛生局開罰三○○萬元。

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