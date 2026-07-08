外食注意 沙拉醬、飯糰 捲入癌油風暴

衛福部食藥署昨公布中聯油脂一三○○噸致癌油品最新流向，下游業者共三六○家業者，已掌握三三一家，廿九家尚待釐清。在第二層油品（使用問題油占比逾兩成者）方面，大都為食品成品，包括東穎食品沙拉醬、桂冠公司沙拉醬，廣達香業者千島醬、塔塔醬，及超商販售的阜杭豆漿飯糰等，外食族一片譁然。

食藥署公布的二三二項問題產品中，除了食用油品，還包括沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，食藥署官網專區於昨晚公布首波產品名單，聯華食品代工的食品數量眾多，例如，林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰、炙烤鹽蔥燒肉飯糰、新極上飯糰熟成明太子鮭魚，幾乎都是消費者日常食用的超商熱賣商品。

在便當部分，晶華起司香草烤雞握便當、晶華香烤魚排青醬燉飯、晶華府城肉燥厚切排骨飯、牛角炙燒雙拼便當、剝皮辣蝦滑蛋燴飯、歐姆蛋包飯、泡菜豬肉豆腐煲燴飯、極饗奮起湖秘製滷排等，均為超商熱賣便當。

食藥署長姜至剛指出，中聯油脂下游業者共三六○家，卅家業者販售「散裝黃豆油」，分析油品用途，三家為餐飲用油，五家為原型油如調和油等，十五家加工用，三家作為飼料原料，其餘四家調查中；另三三○家業者販售非散裝罐裝大豆油成品，分別使用十七品項，廿六家業者作為為餐飲用，十五家為加工用、二家為飼料，其餘七十一家尚在調查中。

除原型油外，使用兩成疑慮大豆沙拉油產品共四十五項。姜至剛指出，第二層油品為各式食品成品，目前可知為東穎食品沙拉醬、桂冠公司沙拉醬，廣達香業者千島醬、塔塔醬，及超商販售的阜杭豆漿飯糰等。相關產品資訊，包括產品名稱、有效日期、保存期限及其他可供辨識資訊，持續上傳至「中聯油脂案專區」。

姜至剛表示，目前鎖定二三二項疑慮產品，包括十二項原型油等調和油、使用比率逾兩成產品四十五項，使用致癌油比率未達兩成產品一七五項，處理原則為「掌握一筆、公布一筆」。食藥署動用六十位同仁，每人負責六家業者，逐一致電直接對接，掌握相關產品資料，配合地方政府衛生局查核結果，彙整業者自主提供資料，每天下午二時更新專區資訊。

姜至剛指出，油品為民生用品，且在國內為寡占市場，因此將更嚴格監控製程，六日邀集國內四大食用油脂煉製廠業者討論，要求業者修正製程，強化食用油脂上游把關。

衛福部長石崇良說，將加強抽驗市售食用油品，另請食藥署盤點食用油脂煉製、抽驗過程，釐清汙染來源。

行政院長卓榮泰昨受訪時表示，沒有政府會放著食安問題不去處理，但積極處理同時，也要顧慮資料的嚴謹完整。當前除了追查油製品、調查中聯是否涉及隱匿和提供不實資料，也將確保油品供應和穩定價格。

至於石崇良、姜至剛是否下台負責？卓榮泰未正面回覆，僅稱「他們已經在做這個工作了」。