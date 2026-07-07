沙拉油檢驗「中聯合格、南僑異常」 專家研判採樣變數

大豆沙拉油含致癌物案疑點重重，同批4月2度檢驗，中聯合格、南僑異常，食藥署將此差異交由檢調釐清，專家則幾乎都提到不同處取樣品成變數，呼籲大型食品廠應內設實驗室保食安。

中聯大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，外界關心案件始末出問題大豆沙拉油4月4日生產，中聯4月13日將原料及產品送交SGS台灣檢驗科技公司，結果黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油檢出1.6μg/kg，標準為2.0μg/kg，符合法規；南僑4月14日自主檢驗，檢驗結果為4.6 μg/kg。

面對媒體詢問為何同批油品檢驗，在短短幾天內就從合格變不合格，食藥署長姜至剛今天在記者會表示，這中間牽涉許多可能原因，將彙整目前掌握情況，包括相關程序及可能存在的不實紀錄等意見與建議，提供檢調作為後續釐清是否涉及場內違法行為的參考，並會持續全力配合、支持調查。

台灣毒物學學會理事長許美鈴今天晚間告訴中央社記者，即使送到國家認可檢驗單位，依然可能在很多偶然中出現必然，運送過程污染、檢驗人員操作差異，尤其當檢驗人力不足，負擔太大，容易出狀況，甚至公司內部取樣也會有差異，太多原因，單一究責可能有非戰之罪。

許美鈴表示，以學術單位進行研發性試驗為例，通常會採盲測方式，同時送交3個單位檢驗，以確保檢驗品質，但這也代表成本較高。這次油品事件後，應該重新檢討如何在確保檢驗品質與控制成本之間取得平衡，並透過每次事件持續精進制度，避免類似事件再次發生。

台北醫學大學生理學科教授李青澔指出關鍵在於採樣，事實上，油槽非常巨大，上下層採樣可能會有不同結果，正常來說，每家食品公司內部採樣都會有標準流程，油槽上下層都要採樣，如果落實每個部分都採集到樣品，應該很快就會發現異狀。

「我認為驗出1.6μg/kg就已經是異狀」，李青澔說，致癌物含量檢驗，就像是健檢報告，不能只有在紅字出現時才有所警惕，應該要每次都與過去自身數據變化做比較；根據已知資訊，中聯大豆沙拉油過去從未驗出苯駢芘，品管應該要在看到數據波動時，就要提高警覺。

「我相信中聯沒有要故意隱蔽。」中興大學食品暨應用生技系終身特聘教授謝昌衛同樣點出取樣問題，他認為，取樣頻率、樣品均一是非常重要的，甚至是中聯作為如此大規模食品公司，卻沒有內設實驗室，但南僑有自己的實驗室可以檢驗，都是造成檢驗差異的可能性。