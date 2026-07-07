致癌問題油…北市查南僑等19家業者 樂見食藥署跟進無論比例一律下架

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府第一時間跨局處啟動查核，已完成查核問題油品流向的南僑等北市19家業者，並確認問題產品全面下架。衛生局表示，目前正進行「油品檢驗專案」，主動擴大抽查包含涉案業者其他批號的油品及其他廠牌的市售食用油，檢驗結果預計1至2周完成。

衛生局指出，樂見食藥署今日跟進台北方式，只要用到問題油品的再製食品，無論使用比例一律全面預防性下架，衛生局將持續掌握中央及其他縣市公布資訊，如有新增品項，將立即追查流向並確認產品下架情形。

產業局說，已全面清查北市122家食品工廠，其中4家曾使用問題批號油品及4家使用相同品項油品業者，皆已配合停止使用。

市場處部分，截至7月7日已累計訪視6處公有市場（士林、中崙、松山、建國、華山及龍山商場），共167家飲食攤，其中16攤使用問題油品攤商部分已全數下架或更換完成；市場處將持續稽查其他市場及夜市。

商業處則已訪視106家餐飲業者，現場比對店家油品均無使用問題批次，另提供店家填寫其使用油品的告示牌並輔導張貼，讓民眾能安心消費。