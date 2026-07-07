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沙拉醬、超商飯糰均中鏢！食藥署公布致癌沙拉油疑慮品項 232項產品一次看
中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署今天公布最新流向，這批致癌沙拉油流向下游360家業者，其中已掌握其產品情況者共331家，目前鎖定232項疑慮產品，包括原型油等調和油共12項、使用比率逾2成產品45項，使用致癌油比率未達20%產品共175項，該署於晚間8時許更新這些疑慮品項名單，連結如下：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13707&r=502923301。
根據食藥署公布名單，聯華食品產品多項提供超商販售的飯糰產品均受影響，口味包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰、星宇新極上胡同炭火牛小排等；味全公司健康廚房鮮活沙拉醬、油醋沙拉醬等也在名單中；廣達香公司塔塔醬、蜂蜜芥末醬及凱薩醬也使用到這批致癌大豆沙拉油。疑慮產品詳如附圖。
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