沙拉醬、超商飯糰均中鏢！食藥署公布致癌沙拉油疑慮品項 232項產品一次看

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒。賴清德總統昨天指出，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；以及該究責就要究責，絕不寬貸」。

2026-07-07 03:54