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沙拉醬、超商飯糰均中鏢！食藥署公布致癌沙拉油疑慮品項 232項產品一次看

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架，部分賣場並貼出公告，指引消費者憑發票退款、補償。聯合報系資料照
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架，部分賣場並貼出公告，指引消費者憑發票退款、補償。聯合報系資料照

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署今天公布最新流向，這批致癌沙拉油流向下游360家業者，其中已掌握其產品情況者共331家，目前鎖定232項疑慮產品，包括原型油等調和油共12項、使用比率逾2成產品45項，使用致癌油比率未達20%產品共175項，該署於晚間8時許更新這些疑慮品項名單，連結如下：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13707&r=502923301

根據食藥署公布名單，聯華食品產品多項提供超商販售的飯糰產品均受影響，口味包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰、星宇新極上胡同炭火牛小排等；味全公司健康廚房鮮活沙拉醬、油醋沙拉醬等也在名單中；廣達香公司塔塔醬、蜂蜜芥末醬及凱薩醬也使用到這批致癌大豆沙拉油。疑慮產品詳如附圖。

衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。
衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。

衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。
衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。

衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。
衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。

衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。
衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。

衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。
衛福部食藥署晚間公布使用到致癌沙拉油共232品項名單。圖／食藥署提供。

沙拉油 沙拉醬 食藥署 致癌沙拉油 超商

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