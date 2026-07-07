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中聯油風暴衛福部7天4種說法 黃國昌轟荒腔走板：政府失能到如此境地

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
致癌油風暴愈演愈烈，衛福部食藥署今天舉行記者會，衛福部長石崇良（左）表示，經檢視清查認為，為保障國人健康，衛福部要求「所有」受影響品項於明日午夜前全數預防性下架。記者胡經周／攝影
致癌油風暴愈演愈烈，衛福部食藥署今天舉行記者會，衛福部長石崇良（左）表示，經檢視清查認為，為保障國人健康，衛福部要求「所有」受影響品項於明日午夜前全數預防性下架。記者胡經周／攝影

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，衛福部長石崇良今天再度宣布，第2層下游產品即起全面下架。民眾黨主席黃國昌表示，衛福部在過去7天改了4種說法，這豈止是朝令夕改，根本就是荒腔走板，民進黨政府的「食安五環」早已淪為徹底的笑話。

中聯大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，總計1300公噸流向泰山、福壽及福懋等，衛福部食藥署今天舉行記者會說明下架進度，石崇良無預警現身並在會中宣布，原本規定第2層產品「含有20%以上相關成分者」才須下架，如今則改為所有第2層產品，不論使用比例多寡一律下架，等到業者提出檢驗合格證明才能重新上架。

黃國昌晚間在臉書發文表示，一個攸關人民食安的致癌油風暴，民進黨政府竟然一拖再拖、一變再變，人民根本無法信任。從一開始只有公布3家、要求18個品項下架，引爆社會怒火後才又改為公布第三層360家廠商，但是不僅沒有品項，還制訂一個莫名其妙、明顯違法的20%標準，一般民眾根本看不懂民進黨政府到底在幹嘛。

黃國昌說，如今石崇良改口「只要用到致癌油，即使比率小於20%，也要在明天午夜前完成預防性下架，即所有品項共232項全數下架」，問題是除了第二層食品業者發布的232項品項之外，其他使用致癌油的產製品呢？還是維持原先可笑的20%以上才需要下架嗎？

「請問賴清德總統，這是什麼標準？」黃國昌批評，民進黨政府搞了半天，到底查完有多少產製品使用致癌油了沒？1300公噸致癌油流向掌握了沒？還是根本不知道從何去查，所以決定要把人民的健康安全放水流。

黃國昌說，衛福部在過去7天改了4種說法，這已經不只是朝令夕改，而是根本是荒腔走板，民進黨政府的「食安五環」淪為徹底的笑話，政府失能到如此境地，到底要人民如何能夠信賴？

致癌沙拉油

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