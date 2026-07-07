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毒油風暴延燒…台高檢啟動民生犯罪連繫平台 跨部會達成九大共識

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
毒油風暴延燒，台灣高檢署檢察長張斗輝主持「油品致癌物事件跨部會聯繫會議」。聯合報系資料照
毒油風暴延燒，台灣高檢署檢察長張斗輝主持「油品致癌物事件跨部會聯繫會議」。聯合報系資料照

針對近日大豆沙拉油檢出致癌污染物苯駢芘超標，台灣高等檢察署檢察長張斗輝今天主持「油品致癌物事件跨部會聯繫會議」，邀集行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、廉政署、警政署、調查局、台中地檢署、台中市政府衛生局等機關，共同啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，整合行政查處與司法偵辦量能，研商後續查處及偵辦作為，並達成9大共識，包括持續辦理產品抽驗、流向追蹤、下架及預防性下架等處置。

毒油跨部會9大共識如下：

一、建立中央跨部會聯繫窗口，即時共享產品流向、行政查處及偵查資訊，必要時召開專案會議，提升整體查處效能。各地方檢察署同步啟動查緝民生犯罪聯繫平台，建立群組聯繫機制，即時處理。

二、各地方檢察署如接獲主管機關通報或發現疑涉刑事不法情形，應立即結合司法警察及衛生主管機關積極蒐證，依法釐清有無涉及食品安全衛生管理法、刑法或其他相關法令責任。

三、行政機關持續辦理產品流向追蹤、下架、預防性下架及抽驗等行政措施，如業者拒絕配合，行政機關應即連繫檢警調機關處理。

四、台中地檢署持續偵辦本案涉及刑事責任部分，相關行政機關協助提供產品流向、追蹤、抽驗、下架、預防性下架及其他必要資料。

五、各地方檢察署偵辦是類案件，如有重大案情或重大情資，應即通報台高檢，以利統整掌握及協調支援。

六、如案件涉及跨轄區供應鏈、共同上游廠商或重大食安事件，各地檢署應即通報臺高檢署，由台高檢統合協調各機關共同處理。

七、食品藥物管理署提供本案相關法規及法律見解供各機關參考，以避免法律適用歧異；各地方檢察署如有法律適用或偵查疑義，由臺高檢署適時召集相關機關共同研商，統一法律見解及偵辦方向。

八、聯繫平台採滾動檢討方式辦理，視案件發展及偵辦需要，隨時召開跨部會聯繫會議，精進行政查處及司法偵辦作為。

九、台高檢建立檢察機關內部聯繫平台，各地方檢察署每日回報案件偵辦及重大情形，以利掌握全國案件偵辦進度，並適時統整協調查緝資源。另廉政署協助聯繫各縣市衛生主管機關，掌握各地查核、下架、預防性下架及處理情形並逐日回報。

致癌沙拉油

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