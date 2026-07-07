花椒油也中鏢…新北問題油風暴擴大 受影響下游業者再增14家

各地衛生局加強力道稽查中聯問題油脂，針對食藥署更新問題油品受影響下游業者名單，新北今宣布新增14家，其中享記公司使用問題油品加工製成花椒油等醬料，業者已配合預防性下架回收，詳細資訊揭露於新北市食材登錄平台食安事件專區。

新北市長侯友宜表示，食安沒模糊空間，相關資訊應透明、如實公開，才能讓民眾安心，新北第一時間即啟動跨局處聯合稽查，並成立食安事件專區，讓民眾掌握最新狀況。

新北衛生局說，針對有疑慮的油品及加工產品，除要求業者停止使用並下架回收，針對含問題油品的加工製品，不論比率均須配合預防性下架，以嚴格食安標準保障市民健康。受影響之食品業者多已提供退換貨方案，消費者如仍有諮詢需求，新北市法制局提供免費律師諮詢服務，消費者可至新北市政府聯合服務中心洽詢。