中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

致癌油風暴延燒，除源頭中聯延誤通報遭重罰1.6億元，原先被外界認定為吹哨者的南僑，雖檢出自家產品苯駢芘超標並通報上游福壽，卻未及時通報衛生單位，已違反「食安法」，達一定規模食品業者，如自主檢驗發現異常，須主動通報衛生單位規定，被依法開罰300萬元，泰山、福壽、福懋油3家業者，也遭究責開罰。食藥署長姜至剛指出，業者延誤通報時間超過半月。

泰山因隱匿加上延誤通報，由彰化縣衛生局開罰600萬元，福壽、福懋油2家業者，因延誤通報，被台中市衛生局開罰各300萬。中聯油脂則被食藥署重罰1億6520萬罰鍰，已在今天送出裁罰書。食藥署食品組組長許朝凱指出，中聯油脂涉嫌惡意延遲通報、虛報產品數量，且其規模巨大、未阻斷供應鏈，導致民生消費市場蒙受嚴重傷害，綜合加權後開出這筆逾1.6億元罰鍰。

原先被外界視為食安事件吹哨者的南僑公司，實則最早得知中聯油脂殘留量超標，卻未通報衛生單位。中聯油脂與下游三家業者泰山、福壽、福懋油，更在已知自家油品苯駢芘超標情況下，未阻斷出貨，還在品保會議中討論對策。

外界關注通報時序，食藥署署長姜至剛指出，不論中央食藥署、地方衛生局，均為6月30日首次得知業者通報違規資訊，中聯油脂這批疑慮油品是在4月4日完成製造，4月8至10日間銷售給泰山、福懋油、福壽3家業者，中聯將油品送第三方SGS檢驗，於4月22日檢出苯駢芘1.6ppb，下游的南僑在5月13日測出殘留量超標，達4.6ppb，卻未依規定通報衛生單位，於6月4日複驗，檢出8ppb。

南僑公司後續向上通報油品提供者福壽，福壽再回報中聯。姜至剛指出，中聯得知檢驗超標日期為6月11日，本應通報衛生單位卻未通知，而是將留樣檢體於6月25日送驗、29日檢出8.1ppb，「看似於6月30日自主通報」，實則中央、地方合作，彰化衛生局至中聯查廠，發現該公司6月15日品保會議中，3家公司均得知此訊息並進行討論，卻惡意延遲通報，導致產品無法第一時間攔截。

許朝凱說，中聯公司依違反「食安法」第15條第1項，按情節計算罰鍰1億1520萬元；同時因違反「食安法」第7條第5項通報義務，因惡意隱匿規模巨大，為全面阻斷供應鏈，致使下游廠商及民生消費市場蒙受系統性實質損害，科以最高額300萬元之罰鍰，並依照「行政罰法」針對受責難程度，加重罰裁處4700萬元，合計開罰5000萬元。合計公開出1億6520萬元罰鍰。