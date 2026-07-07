問題油波及165校 教育部：團膳業者依法處理不會受罰

中聯油品爭議波及165校午餐。教育部次長張廖萬堅今天說，會以保障學生健康為優先。團膳業者如果都有依規定申報，卻用到問題油，會視為受害者，不會給予裁罰。

中聯油品致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，根據教育部統計，中聯油品波及3家廠商，已有4縣市165校回報有使用相關油品。教育部已責成各校全面停止使用，並針對油品、相關產品做好預防性下架。

教育部今天在新竹縣舉辦115年度全國教育局處長會議，次長張廖萬堅會後接受媒體聯訪，被問及是否可建立受影響學生的健康追蹤機制，以及不幸買到問題油品的團膳業者，會不會給予懲處。

張廖萬堅表示，會持續和受影響的縣市政府聯繫，全力提供協助。現行制度已建立食材登錄平台，相關食材都可溯源，因此可在第一時間查出，立即下架問題食材。

張廖萬堅表示，地方政府後續將審視團膳業者的契約內容，如果業者都有按照規定，在平台登錄可溯源的食材，且整個採購過程都沒有違反相關法規，基本上會被認定為「受害者」，「不會說特別針對這部分去裁罰。」

不過，張廖萬堅也補充，涉及「食品安全衛生管理法」等法規的部分，將由衛生福利部食品及藥物管理署負責審視與裁罰，進而釐清業者的責任。

教育部長鄭英耀也補充，未來將持續與地方政府保持聯繫，無法確保安全的油品，都會繼續列管，「必須以學生的健康安全，作為唯一的規準。」