快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

問題油波及165校 教育部：團膳業者依法處理不會受罰

中央社／ 新竹7日電
教育部次長張廖萬堅。聯合報系資料照
教育部次長張廖萬堅。聯合報系資料照

中聯油品爭議波及165校午餐。教育部次長張廖萬堅今天說，會以保障學生健康為優先。團膳業者如果都有依規定申報，卻用到問題油，會視為受害者，不會給予裁罰。

中聯油品致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，根據教育部統計，中聯油品波及3家廠商，已有4縣市165校回報有使用相關油品。教育部已責成各校全面停止使用，並針對油品、相關產品做好預防性下架。

教育部今天在新竹縣舉辦115年度全國教育局處長會議，次長張廖萬堅會後接受媒體聯訪，被問及是否可建立受影響學生的健康追蹤機制，以及不幸買到問題油品的團膳業者，會不會給予懲處。

張廖萬堅表示，會持續和受影響的縣市政府聯繫，全力提供協助。現行制度已建立食材登錄平台，相關食材都可溯源，因此可在第一時間查出，立即下架問題食材。

張廖萬堅表示，地方政府後續將審視團膳業者的契約內容，如果業者都有按照規定，在平台登錄可溯源的食材，且整個採購過程都沒有違反相關法規，基本上會被認定為「受害者」，「不會說特別針對這部分去裁罰。」

不過，張廖萬堅也補充，涉及「食品安全衛生管理法」等法規的部分，將由衛生福利部食品及藥物管理署負責審視與裁罰，進而釐清業者的責任。

教育部長鄭英耀也補充，未來將持續與地方政府保持聯繫，無法確保安全的油品，都會繼續列管，「必須以學生的健康安全，作為唯一的規準。」

致癌沙拉油 中聯油品 教育部 張廖萬堅

延伸閱讀

問題油波及165校 鄭英耀：全面停用並預防性下架

毒油風暴 雙北台中131校營養午餐中槍

問題油波及新北50校 藍綠籲建立學童健康追蹤機制

毒油事件延燒 卓榮泰二度找部會報告：沒有任何妥協空間

相關新聞

毒油襲台 賴總統：該究責就究責 絕不寬貸

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒。賴清德總統昨天指出，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；以及該究責就要究責，絕不寬貸」。

花椒油也中鏢…新北問題油風暴擴大 受影響下游業者再增14家

各地衛生局加強力道稽查中聯問題油脂，針對食藥署更新問題油品受影響下游業者名單，新北今宣布新增14家，其中享記公司使用問題油品加工製成花椒油等醬料，業者已配合預防性下架回收，詳細資訊揭露於新北市食材登錄平台食安事件專區。

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

致癌油風暴延燒，除源頭中聯延誤通報遭重罰1.6億元，原先被外界認定為吹哨者的南僑，雖檢出自家產品苯駢芘超標並通報上游福壽，卻未及時通報衛生單位，已違反「食安法」，達一定規模食品業者，如自主檢驗發現異常，須主動通報衛生單位規定，被依法開罰300萬元，泰山、福壽、福懋油3家業者，也遭究責開罰。食藥署長姜至剛指出，業者延誤通報時間超過半月。

不管含量多少都下架 黃偉哲下令：使用涉案油品製成產品一律下架

因應中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標事件，台南市長黃偉哲今在市政會議中提出4項指示，除要求持續追查流向、落實下架回收與資訊公開外，針對下游產品只要使用涉案問題油，不論使用比例高低，一律下架回收，全力守護食品安全。

致癌沙拉油流向曝光 衛福部長石崇良突襲打斷食藥署記者會 官員忙讓位

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb，衛福部食藥署今天下午4時在公布受影響業者及食品成品項目，截至7月7日中午12時，受影響油品為18個品項， 出貨予下游360家業者，目前回收數量共計43.278公噸，日後將於每天下午2時，於官網「中聯油脂案專區」新增公告品項。

致癌油產品回收二度轉彎 石崇良：使用疑慮油品20％以下明午夜前下架

致癌沙拉油流竄，衛福部原先認為油品製成的產品不必下架，挨罵後日前政策轉彎，使用超過2成致癌油就要預防性下架，衛福部長石崇良今天二度改變政策，突襲食藥署記者會宣布，只要用到致癌油，即使比率小於20%，也要在明天午夜前完成預防性下架，此類品項共175項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。