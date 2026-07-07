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食安風波擴大 饗賓：自主停用健味香油、全面封存

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高雄市政府公布高聖泰公司供應的「健味香油」部分批號不符食品安全規定後，饗賓（7883）集團7日表示，公司於上周獲悉上游供應商爭議後，即啟動預防性處置，全台門市已全面停用、下架並封存相關香油產品；至於日前主管機關公告的大豆沙拉油品項，經全面清查後，確認集團使用產品並未涉及此次問題批號。

饗賓表示，當時主管機關公布的問題品項僅涉及沙拉油，但公司基於食品安全風險管理考量，在稽查範圍尚未擴及香油等複方油品前，即主動針對供應商提供的香油展開預防性停用及封存作業，以降低食安風險。

針對日前公布的沙拉油事件，饗賓指出，已依主管機關公告資訊及供應商提供資料逐一比對，確認全台門市使用的大成大豆沙拉油，不屬此次公告的問題品項。

饗賓表示，食品安全始終是公司最重要的原則，目前除配合主管機關後續調查外，也同步啟動供應鏈管理升級計畫，將強化原物料管理及溯源查核機制，希望以更高標準把關食品安全，維護消費者用餐信心。

致癌沙拉油 食安

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