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不管含量多少都下架 黃偉哲下令：使用涉案油品製成產品一律下架
因應中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標事件，台南市長黃偉哲今在市政會議中提出4項指示，除要求持續追查流向、落實下架回收與資訊公開外，針對下游產品只要使用涉案問題油，不論使用比例高低，一律下架回收，全力守護食品安全。
黃偉哲要求，持續督導量販店、超商等販售通路完成問題油品下架回收，也要擴大清查市場、夜市及小吃攤等餐飲場所使用情形，全面掌握問題油品流向，避免流入消費市場；針對下游產品，只要使用涉案3家問題油製成，不論使用比例高低，一律下架回收，不受20%含量限制，由衛生局協助業者完成後續處理。
他指示，民眾若誤購問題油品，無法向原購買通路退貨，可由環保局協助回收處理；市民及家長最關心的校園午餐，經查全市99所自設廚房學校及16家團膳業者均未使用受影響油品，未來也不得採購有疑慮油品，且台南多數學校採中央廚房供餐，源頭管理易掌握，請家長安心。
環保局也說明，民眾若持有受影響問題油品，請優先攜回原購買通路辦理退貨，由責任廠商統一回收處理，切勿任意傾倒至垃圾車、資源回收車或自行棄置，成二次汙染；食品業者回收油品則須依法委託合法清除處理機構妥善處理，避免再次流入市面或造成環境汙染。
黃偉哲強調，食品安全沒有妥協空間，市府將持續透過跨局處合作強化查核機制，也將藉此次事件進一步完善廢食用油回收管理，防止廢油遭非法棄置或再次流入市面，保障市民飲食安全。
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