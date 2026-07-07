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影／1.3公噸致癌沙拉油已回收逾43公噸 食藥署曝沙拉醬、千島醬等45項產品預防性下架

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署長姜至剛說明至一半，未在記者會出席名單中的衛福部長石崇良（左二）突然現身，姜至剛及食藥署食品組組長許朝凱、北區管理中心主任劉芳銘急忙讓位。石崇良坐下後表情嚴肅，一語不發，從姜至剛桌上拿來一張空白紙開始做筆記。記者林琮恩／攝影
食藥署長姜至剛說明至一半，未在記者會出席名單中的衛福部長石崇良（左二）突然現身，姜至剛及食藥署食品組組長許朝凱、北區管理中心主任劉芳銘急忙讓位。石崇良坐下後表情嚴肅，一語不發，從姜至剛桌上拿來一張空白紙開始做筆記。記者林琮恩／攝影

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署今天公布最新流向，這批致癌沙拉油流向下游360家業者，已掌握其產品情況者共331家，其餘29家上再釐清中，目前鎖定232項疑慮產品，包括原型油等調和油共12項、使用比率逾2成產品45項，使用致癌油比率未達20%產品共175項。

食藥署署長姜至剛指出，中聯油脂下游業者共360家，其中30家業者是販售「散裝黃豆油」，3家為餐飲用油、5家為原型油、15家為加工用、3家為飼料，其餘4家調查中；另330家業者販售非散裝罐裝大豆油成品，分別使用17品項，26家業者作為為餐飲用、15家為加工用、2家為飼料，其餘71家尚在調查中。

使用20%疑慮大豆沙拉油產品共45項。姜至剛指出，這些產品已被製成各式食品成品，包括東穎食品沙拉醬、桂冠公司沙拉醬，及廣達香業者千島醬、塔塔醬等，食藥署會將這些產品資訊，包括產品名稱、有效日期、保存期限及其他可供辨識資訊，上傳至該署「中聯油脂案專區」，方便民眾辨識，並呼籲食品業者落實自主管理、資訊揭露，為消費者權益及民眾食安。

食藥署針對疑慮產品，採「掌握一筆、公布一筆；確認一項、更新一項」方式，姜至剛指出，食藥署動用60位同仁，每人負責6家業者，逐一致電直接對接，掌握相關產品資料，並配合地方政府衛生局查核結果，及業者自主提供資料匯整，將持續依最新查核結果及業者更新情形，於每天下午2時更新專區資訊，不會因資料尚未匯整完全而延後公開，盼提供民眾最即時、完整資訊。

衛福部長石崇良在同場記者會中，宣布使用致癌油品產品不分使用比率，一律需預防性下架。姜至剛強調，後續地方政府衛生局將持續辦理後市場查核，若查獲業者受影響品項仍持續陳列、販售或供應，將依「食安法」規定懲處。

石崇良 食藥署 中聯油品 致癌沙拉油 姜至剛 中聯油脂

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