影／致癌油回收再轉彎...石崇良：232項全數下架 包括含疑慮油20％以下產品

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油遭檢出苯駢芘超標4倍，產品流向下游泰山、福壽、福懋油3家業者，衛福部食藥署原認定疑慮油品製成的食品成品不必下架，挨罵後先是要求使用2成致癌油業者需預防性下架，衛福部長石崇良今天第2度轉變政策，突襲現身食藥署記者會，宣布使用致癌油比率低於20%者，須於8日午夜前完成預防性下架，統計共175項產品。

食藥署日前依106年食安風險諮議會通過的食品下架回收原則，認定疑慮油品製成的產品因致癌物濃度降低不必回收，挨罵後4日再度舉行專家會議，轉為要求使用疑慮品項高於20%業者，6日午夜前完成回收，統計共45項完成預防性下架。石崇良表示，雖感謝專家協助訂定標準，但賴清德總統已宣示食安無妥協空間，故今天宣布只要用到疑慮油品製成的食品，「一律預防性下架」。

石崇良說，總統指示面對食安事件，須以民眾健康為最高標準，衛福部為保障民眾健康，要求低於20%業者產品也須下架，目前按業者自主揭露內容，共175品項是用到致癌油，但比率低於20%者，這些品項應在明8日午夜前全數完成預防性回收，確認安全無虞後才可再次上架，至於使用致癌油20%以上產品及原型油，已在昨天午夜前全數完成預防性下架，品項共計57項。

不過，現行疑慮產品是由業者自主通報，外界關注僅要求自主通報使用20%以下產品需回收，是否會有漏網之魚？對此，衛福部食藥署署長姜至剛指出，不論食品廠、餐廳等均有進貨紀錄可供查詢，且除非有特殊理由，業者通常不會改變使用油品類別，將督導地方衛生局積極調查，確認業者自主揭露，否則可依法裁罰。

食藥署今天第三度為致癌油事件舉行記者會說明，姜至剛正向媒體說明疑慮油品流向時，不再在記者會出席名單中的石崇良突現身記者會現場，姜至剛及食藥署食品組組長許朝凱、北區管理中心主任劉芳銘急忙讓位。石坐下後一語不發且面色凝重，先是從姜桌上拿來白紙做筆記，一度與身旁的許朝凱交頭接耳，後續便接過麥克風，說明二度轉彎的致癌油產品回收最新政策。