快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／致癌油回收再轉彎...石崇良：232項全數下架 包括含疑慮油20％以下產品

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良（左）今天二度改變政策，突襲食藥署記者會宣布，只要用到致癌油，即使比率小於20%，也要在明天午夜前完成預防性下架，此類品項共175項。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良（左）今天二度改變政策，突襲食藥署記者會宣布，只要用到致癌油，即使比率小於20%，也要在明天午夜前完成預防性下架，此類品項共175項。記者林琮恩／攝影

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油遭檢出苯駢芘超標4倍，產品流向下游泰山、福壽、福懋油3家業者，衛福部食藥署原認定疑慮油品製成的食品成品不必下架，挨罵後先是要求使用2成致癌油業者需預防性下架，衛福部長石崇良今天第2度轉變政策，突襲現身食藥署記者會，宣布使用致癌油比率低於20%者，須於8日午夜前完成預防性下架，統計共175項產品。

食藥署日前依106年食安風險諮議會通過的食品下架回收原則，認定疑慮油品製成的產品因致癌物濃度降低不必回收，挨罵後4日再度舉行專家會議，轉為要求使用疑慮品項高於20%業者，6日午夜前完成回收，統計共45項完成預防性下架。石崇良表示，雖感謝專家協助訂定標準，但賴清德總統已宣示食安無妥協空間，故今天宣布只要用到疑慮油品製成的食品，「一律預防性下架」。

石崇良說，總統指示面對食安事件，須以民眾健康為最高標準，衛福部為保障民眾健康，要求低於20%業者產品也須下架，目前按業者自主揭露內容，共175品項是用到致癌油，但比率低於20%者，這些品項應在明8日午夜前全數完成預防性回收，確認安全無虞後才可再次上架，至於使用致癌油20%以上產品及原型油，已在昨天午夜前全數完成預防性下架，品項共計57項。

不過，現行疑慮產品是由業者自主通報，外界關注僅要求自主通報使用20%以下產品需回收，是否會有漏網之魚？對此，衛福部食藥署署長姜至剛指出，不論食品廠、餐廳等均有進貨紀錄可供查詢，且除非有特殊理由，業者通常不會改變使用油品類別，將督導地方衛生局積極調查，確認業者自主揭露，否則可依法裁罰。

食藥署今天第三度為致癌油事件舉行記者會說明，姜至剛正向媒體說明疑慮油品流向時，不再在記者會出席名單中的石崇良突現身記者會現場，姜至剛及食藥署食品組組長許朝凱、北區管理中心主任劉芳銘急忙讓位。石坐下後一語不發且面色凝重，先是從姜桌上拿來白紙做筆記，一度與身旁的許朝凱交頭接耳，後續便接過麥克風，說明二度轉彎的致癌油產品回收最新政策。

石崇良 衛福部 食藥署 致癌沙拉油

延伸閱讀

政策被罵爆改了！食藥署宣布 致癌油比率逾2成產品、調和油6日午夜前預防性下架

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

民眾罵翻 食藥署緊急宣布含致癌油2成 食品先下架

政策轉彎 石崇良：第2層油品免下架確實怪

相關新聞

毒油襲台 賴總統：該究責就究責 絕不寬貸

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒。賴清德總統昨天指出，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；以及該究責就要究責，絕不寬貸」。

不管含量多少都下架 黃偉哲下令：使用涉案油品製成產品一律下架

因應中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標事件，台南市長黃偉哲今在市政會議中提出4項指示，除要求持續追查流向、落實下架回收與資訊公開外，針對下游產品只要使用涉案問題油，不論使用比例高低，一律下架回收，全力守護食品安全。

致癌沙拉油流向曝光 衛福部長石崇良突襲打斷食藥署記者會 官員忙讓位

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb，衛福部食藥署今天下午4時在公布受影響業者及食品成品項目，截至7月7日中午12時，受影響油品為18個品項， 出貨予下游360家業者，目前回收數量共計43.278公噸，日後將於每天下午2時，於官網「中聯油脂案專區」新增公告品項。

致癌油產品回收二度轉彎 石崇良：使用疑慮油品20％以下明午夜前下架

致癌沙拉油流竄，衛福部原先認為油品製成的產品不必下架，挨罵後日前政策轉彎，使用超過2成致癌油就要預防性下架，衛福部長石崇良今天二度改變政策，突襲食藥署記者會宣布，只要用到致癌油，即使比率小於20%，也要在明天午夜前完成預防性下架，此類品項共175項。

中聯油脂風波擴大！百貨餐飲啟動清查 新光三越、SOGO 等確認未受影響

中聯油脂油品風波擴大，多家百貨餐飲通路啟動自主檢視機制。新光三越、宏匯、微風、遠東SOGO及三井Lalaport等業者表示，經清查後，旗下餐飲品牌未使用此次事件涉及的問題油品批次，部分業者也已要求餐廳自主更換油品。

問題油流入花蓮…衛生局全面稽查 賣場急下架5557公升油品

中聯油脂股份有限公司供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符國家標準，花蓮縣衛生局接獲中央流向資訊後立即展開專案追查，確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，並於7月6日前完成全數查核，截至6日傍晚5時30分止，已下架回收約5557公升問題油品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。