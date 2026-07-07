中聯油脂風波擴大！百貨餐飲啟動清查 新光三越、SOGO等確認未受影響

中聯油脂油品風波擴大，多家百貨餐飲通路啟動自主檢視機制。新光三越、宏匯、微風、遠東SOGO及三井Lalaport等業者表示，經清查後，旗下餐飲品牌未使用此次事件涉及的問題油品批次，部分業者也已要求餐廳自主更換油品。

新光三越表示，高度重視食品安全，於事件發生第一時間即要求全台美食餐飲品牌全面檢視並確認所使用油品及相關原物料來源。

新光三越也說，目前店內美食餐飲品牌所使用之食用油品、沙拉醬等，皆未使用此次事件所涉及的問題批次原物料。新光三越將持續落實食品安全管理機制，並密切關注主管機關公告資訊，持續提供消費者安心且安全的用餐環境。

宏匯廣場表示，各餐廳及美食街皆未使用公告之問題油品，同時也已報請衛生主管機關。另有部分餐廳雖使用同品牌油品，但批號及效期與公告批次不同，為加強維護食品安全，已請廠商配合自主更換，敬請安心消費。

微風表示，目前盤點後尚未收到廠商回報相關問題；遠東SOGO表示，經了解檢視，相關美食街、主題餐廳皆未使用到問題批號或相關油品。

三井Lalaport則表示，已完成自主檢查，其中一、兩家餐廳原先使用同品牌油品，經確認後已主動更換，目前使用中的油品皆無問題。

業者表示，百貨餐飲品牌多採多品牌、多供應商合作模式，日常均建立原料進貨查驗及供應商管理機制，遇到食安事件時，也會第一時間啟動內部稽核與追蹤程序。此次油品事件發生後，各大通路同步加強原物料來源確認，避免問題產品流入消費端，後續也將持續配合主管機關調查及相關公告。