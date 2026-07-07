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問題油流入花蓮…衛生局全面稽查 賣場急下架5557公升油品

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供
中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供

中聯油脂股份有限公司供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符國家標準，花蓮衛生局接獲中央流向資訊後立即展開專案追查，確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，並於7月6日前完成全數查核，截至6日傍晚5時30分止，已下架回收約5557公升問題油品。

衛生局表示，經追查確認受影響產品涉及烹調油、香油、沙拉油及調和油等品項，稽查人員獲報後立即前往相關業者實地查核，確認產品流向及下架情形，避免問題油品持續流通市面。

衛生局指出，為確保問題產品確實退出市場，除查核大宗販售業者外，也同步針對超市、各級農會等主要零售通路抽查，逐一檢視進銷存紀錄並核對問題批號，經查各賣場及零售端均已配合辦理預防性下架，並在明顯處張貼公告提醒消費者。

衛生局長朱家祥表示，此次檢出的「苯駢芘」屬於多環芳香烴（PAHs）的一種，可能於食品加工過程中產生，我國對相關物質訂有嚴格限量標準，食品業者若發現產品有危害衛生安全之虞，應依規定主動停止販售、辦理回收並通報衛生主管機關。

朱家祥指出，依食品安全衛生管理法第7條規定，業者若未落實自主下架或未依規定通報，經查證屬實，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，衛生局已要求相關業者提出完整回收及銷毀計畫，將持續追蹤後續退貨及回收進度，確保問題產品全面退出市場，從源頭阻斷食安風險。

衛生局呼籲，民眾檢查家中是否持有受影響的大豆沙拉油產品，如屬公告回收批次，應立即停止使用，並保留購買憑證、發票或剩餘油品，向原購買通路辦理退貨，切勿自行棄置或轉作其他用途。若有退換貨相關疑問，可洽各品牌客服專線，或撥打衛生局食安服務專線03-8226959詢問。

中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供
中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供

中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供
中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供

中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供
中聯供應的「大豆沙拉油」被驗出苯駢芘不符標準，花蓮縣衛生局確認縣內共有6家大宗販售業者受影響，已下架回收約5557公升問題油品。圖／花蓮縣衛生局提供

致癌沙拉油 花蓮 大豆沙拉油 衛生局

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