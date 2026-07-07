問題油品事件延燒 百貨商場清查美食街及餐廳用油

近期問題油品事件引發關注，各大百貨商場清查館內美食街及餐廳使用油品情況。新光三越、遠東SOGO、微風、宏匯廣場均表示，經盤點未使用主管機關公告的問題批次油品；三井則表示，館內有一兩家餐廳已更換問題油品，目前餐飲及美食街使用的油品皆安全無虞。

針對近期油品事件，新光三越指出，事件發生第一時間即要求全台美食餐飲品牌全面檢視，並確認所使用油品及相關原物料來源；目前店內美食餐飲品牌所使用之食用油品、沙拉醬等，皆未使用此次事件所涉及的問題批次原物料。

新光三越表示，將持續落實食品安全管理機制，並密切關注主管機關公告資訊，持續提供消費者安心且安全的用餐環境。

遠東SOGO表示，經了解檢視，相關美食街、主題餐廳皆未使用到問題批號或相關油品；微風表示，經全面清查，各餐廳及美食街均未使用本次事件的問題油品，並已通報衛生主管機關，將持續落實食安管理，確保消費者用餐安全。

新莊宏匯廣場指出，各餐廳及美食街皆未使用公告的問題油品，也已報請衛生主管機關。另有部分餐廳雖使用同品牌油品，但批號及效期與公告批次不同，為加強維護食品安全，已請廠商配合自主更換。

擁有三井OUTLET、LaLaport等商場的三井表示，每家商場都有做盤點檢查，僅一兩家餐廳使用到有問題油品，都已自主更換，目前餐飲與美食街使用的油品皆安全無虞。