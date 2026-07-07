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高雄致癌毒油公布第三層名單 饗食天堂大遠百店、良金實業等20家入列

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
衛生局稽查人員持續清查問題油品，高市衛生局強調，只要確認使用問題油品就會立即公告並要求下架。圖／高市衛生局提供
衛生局稽查人員持續清查問題油品，高市衛生局強調，只要確認使用問題油品就會立即公告並要求下架。圖／高市衛生局提供

高雄市政府持續追查中聯致癌毒油下游廠商，第二層廠商今天新增2家達到30家，另外最新公布第三層販售、餐飲及加工業者共20家。衛生局表示，均已要求下架並公告退換貨事宜，稽查人員將持續清查，依市長陳其邁指示「查到問題油品就下架」。

第三層名單如下，良金實業、旺來興（凱旋、明誠、橋頭）、明德食品河堤店、樂寶商行、富康、大成觀企業公司、易昌醬園、老爹麵館、慈心素食、水交社麵館、馮家市場麵、冠州商行、九久超商、饗食天堂（大遠百店）、偉昶食品公司、伙鍋MINI等商家。

中聯油脂提供第一層泰山、福壽及福懋等業者使用之大豆沙拉油檢驗出苯駢芘含量不符標準，高市府昨公布爭鮮、維義等28家第二層下游業者名單，今天新增秝合及弘達流通岡山倉，總共30家。

衛生局說明，昨起針對第二層30家問題油品使用及供貨流向往下追查，其中維義事業供貨3家、明德食品所生產產品供貨共12家，另有5家油品販售、製造及餐飲業者，共計20家經比對批號確定使用到問題油品。

衛生局強調，問題油品及加工產品均已下架，稽查人員將持續清查，截至今日10時已回收問題油品共3551.7公升。市府食安小組持續會同高雄市調查處於農會、美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路稽查共1222家，其中新增356家，皆未使用問題油品。

衛生局稽查人員持續清查問題油品，高市衛生局強調，只要確認使用問題油品就會立即公告並要求下架。圖／高市衛生局提供
衛生局稽查人員持續清查問題油品，高市衛生局強調，只要確認使用問題油品就會立即公告並要求下架。圖／高市衛生局提供

針對中聯問題油，高市衛生局今天公布第三層販售、餐飲及加工業者共20家。圖／高市衛生局提供
針對中聯問題油，高市衛生局今天公布第三層販售、餐飲及加工業者共20家。圖／高市衛生局提供

高雄 致癌沙拉油

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