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致癌問題油延燒...南僑油脂未主動通報 北市衛生局開鍘重罰300萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，南僑油脂事業股份有限公司自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，但未向衛生局通報，挨罰300萬元。聯合報系資料照
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，南僑油脂事業股份有限公司自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，但未向衛生局通報，挨罰300萬元。聯合報系資料照

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局調查南僑油脂事業股份有限公司針對「大豆油（原料油：S/B）」自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，6月10日向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，未依食安法第7條第5項向衛生局通報。衛生局今說，依法開罰300萬元。

衛生局表示，續查核南僑油脂事業股份有限公司購自中聯公司的一級黃豆油已加工生產成7項產品，其中「南僑NEBOS機能性脂肪抹醬」及「王牌液態油炸專用油」2項產品為使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，已下架回收。

北市府提醒消費者，應即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮的產品，消費者如曾購買相關產品，可向福壽實業、福懋油脂及泰山企業辦理退換貨，妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償，如有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。

南僑 致癌沙拉油 大豆沙拉油 福壽實業 衛生局

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