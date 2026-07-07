致癌油竄全台！台中總清查860處社福機構：24處中鏢已全面停用

中聯油脂大豆沙拉油爆一級致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流向泰山、福懋油、福壽三家油廠，並已流入全國逾300家業者。台中市政府統計，至今累計查核677家次業者，並要求全面回收下架。台中市社會局總清查860處社福機構發現，有24處中鏢，已全面停用問題油品。

食安處統計，市府在今年6月30日獲通報後，立即啟動跨局處查核機制，統計到今天，問題油品項維持18項、30個批號，福懋出貨維持全國共138家業者，福壽維持149家業者，加上泰山，全國有逾300家業者。

食安處指出，至今累計查核677家次業者，並要求全面回收下架。其中，經發局查核公有市場、夜市及賣場等74處場域、606家業者，有3家問題油品已完成下架；另有101家預防性下架同品項不同批號產品，並持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者主動張貼安心公告，提升消費資訊透明度。

教育局表示，目前已完成15家團膳業者、6所學校及127家幼兒園查核，確認受影響批號油品均已完成下架或停止使用。

社會局也完成860處供餐單位全面清查，包括社區照顧關懷據點、托嬰中心、機構、兒少據點、街友安置及送餐服務等，其中曾使用問題油品的社區照顧關懷據點增至14處、送餐服務單位增至1家，另有3家私立托嬰中心及6家機構，均已全面停用相關油品。

市府強調，市府除依法重罰延遲通報業者外，也將持續追查問題油品流向及汙染原因，督促業者完成下架回收及改善製程及品質管理，並適時公布最新查核結果，持續強化食品業者的自主檢驗、異常通報及風險管理機制，全力維護市民健康與食品安全。

台中市政府針對問題油獲報後立即跨局處查核，並輔導業者主動張貼安心公告。圖／台中市政府提供