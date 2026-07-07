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南僑早就示警！致癌油中聯、福懋油、福壽延誤通報 中市府各罰300萬
中聯油脂大豆沙拉油在今年6月30底爆一級致癌物「苯駢芘」超標，但中聯下游廠商南僑企業早在6月10日就通報有問題。台中市長盧秀燕今宣布，中聯及下游福懋油、福壽二家油廠陸續知悉油品有危害食品安全之虞，卻未依規第一時間通報主管機關，已違反食安法，市府依法重罰這三家業者，各處最高罰300萬元。
台中市食安處說明，針對業者是否未依規通報，經市府連日調查釐清，南僑於6月10日自主檢驗發現「苯駢芘」超標後通知上游福壽，福壽於6月11日通知中聯，福懋油則於6月15日定期品保聯繫會議中知悉相關情形；但中聯完成兩次自主複驗後，遲至6月30日才向主管機關通報，未依食安法規定即時通報，因此市府依法究責裁罰。
食安處說明，依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販賣及辦理回收，並主動通報直轄市、縣（市）主管機關。
食安處指出，這三家食品業者身為國內指標廠商，知悉油品有危害食安之虞，卻未在第一時間依法通報主管機關，市府將依食安法第47條最高上限，從嚴重罰中聯、福懋、福壽各300萬元。
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