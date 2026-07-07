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致癌油延遲通報 盧秀燕宣布重罰中聯、福懋、福壽各300萬元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市長盧秀燕7日宣布，對中聯、福懋及福壽等3家油品公司祭出重罰。台中市政府／提供
台中市長盧秀燕7日宣布，對中聯、福懋及福壽等3家油品公司祭出重罰。台中市政府／提供

中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標事件，台中市政府7日祭出重罰！市長盧秀燕宣布，經市府調查掌握，中聯、福懋（1434）及福壽（1219）等3家業者陸續知悉油品有危害食品安全之虞，卻未依規第一時間通報主管機關，已違反《食品安全衛生管理法》相關規定，市府依法重罰三家業者，個別裁處最高300萬元罰鍰。

至於設籍彰化縣泰山企業（1218），則不在台中市裁罰範圍內。

同時，市府也持續跨局處向上追查污染源、向下清查問題油品流向，截至7日累計查核677家次業者，未新增問題油品批號及品項，盧秀燕強調，將持續以最嚴格標準守護食安。

中聯油脂日前主動通報，旗下4月8日至10日出貨、批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出苯駢芘（BaP）超標，問題油品總量約1,300公噸，其中流向福懋油脂（1225）約588公噸、福壽實業約421公噸、泰山企業約291公噸。

台中市食安處表示，針對業者是否未依規定通報，經市府連日調查釐清，南僑（1702）於6月10日自主檢驗發現苯駢芘超標後通知上游福壽，福壽於6月11日通知中聯，福懋則於6月15日定期品保聯繫會議中知悉相關情形。

但中聯完成兩次自主複驗後，遲至6月29日才向主管機關通報，未依《食品安全衛生管理法》規定即時通報，因此市府依法究責裁罰。

依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販賣及辦理回收，並主動通報直轄市、縣(市)主管機關。

這三家食品業者身為國內指標廠商，知悉油品有危害食安之虞，卻未在第一時間依法通報主管機關，市府將依食安法第47條最高上限，從嚴重罰中聯、福懋、福壽各300萬元。

食安處指出，市府獲報後立即啟動跨局處查核機制，截至7日已累計查核市場、賣場、夜市及食品業者677家次，問題油品批號及品項均無新增。

其中，經發局查核公有市場、夜市及賣場等74處場域、606家業者，有3家問題油品已完成下架；另有101家預防性下架同品項不同批號產品，並持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者主動張貼安心公告，提升消費資訊透明度。

教育局表示，目前已完成15家團膳業者、6所學校及127家幼兒園查核，確認受影響批號油品均已完成下架或停止使用。

社會局也完成860處供餐單位全面清查，包括社區照顧關懷據點、托嬰中心、機構、兒少據點、街友安置及送餐服務等，其中曾使用問題油品的社區照顧關懷據點增至14處、送餐服務單位增至1家，另有3家私立托嬰中心及6家機構，均已全面停用相關油品。

市府強調，市府除依法重罰延遲通報業者外，也將持續追查問題油品流向及污染原因，督促業者完成下架回收及改善製程及品質管理，並適時公布最新查核結果，持續強化食品業者的自主檢驗、異常通報及風險管理機制，全力維護市民健康與食品安全。

中市府自獲報後立即啟動跨局處查核機制並輔導業者主動張貼安心公告，提升消費資訊透明度。台中市政府／提供
中市府自獲報後立即啟動跨局處查核機制並輔導業者主動張貼安心公告，提升消費資訊透明度。台中市政府／提供

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