致癌油延遲通報 盧秀燕宣布重罰中聯、福懋、福壽各300萬元

中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標事件，台中市政府7日祭出重罰！市長盧秀燕宣布，經市府調查掌握，中聯、福懋（1434）及福壽（1219）等3家業者陸續知悉油品有危害食品安全之虞，卻未依規第一時間通報主管機關，已違反《食品安全衛生管理法》相關規定，市府依法重罰三家業者，個別裁處最高300萬元罰鍰。

至於設籍彰化縣的泰山企業（1218），則不在台中市裁罰範圍內。

同時，市府也持續跨局處向上追查污染源、向下清查問題油品流向，截至7日累計查核677家次業者，未新增問題油品批號及品項，盧秀燕強調，將持續以最嚴格標準守護食安。

中聯油脂日前主動通報，旗下4月8日至10日出貨、批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出苯駢芘（BaP）超標，問題油品總量約1,300公噸，其中流向福懋油脂（1225）約588公噸、福壽實業約421公噸、泰山企業約291公噸。

台中市食安處表示，針對業者是否未依規定通報，經市府連日調查釐清，南僑（1702）於6月10日自主檢驗發現苯駢芘超標後通知上游福壽，福壽於6月11日通知中聯，福懋則於6月15日定期品保聯繫會議中知悉相關情形。

但中聯完成兩次自主複驗後，遲至6月29日才向主管機關通報，未依《食品安全衛生管理法》規定即時通報，因此市府依法究責裁罰。

依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販賣及辦理回收，並主動通報直轄市、縣(市)主管機關。

這三家食品業者身為國內指標廠商，知悉油品有危害食安之虞，卻未在第一時間依法通報主管機關，市府將依食安法第47條最高上限，從嚴重罰中聯、福懋、福壽各300萬元。

食安處指出，市府獲報後立即啟動跨局處查核機制，截至7日已累計查核市場、賣場、夜市及食品業者677家次，問題油品批號及品項均無新增。

其中，經發局查核公有市場、夜市及賣場等74處場域、606家業者，有3家問題油品已完成下架；另有101家預防性下架同品項不同批號產品，並持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者主動張貼安心公告，提升消費資訊透明度。

教育局表示，目前已完成15家團膳業者、6所學校及127家幼兒園查核，確認受影響批號油品均已完成下架或停止使用。

社會局也完成860處供餐單位全面清查，包括社區照顧關懷據點、托嬰中心、機構、兒少據點、街友安置及送餐服務等，其中曾使用問題油品的社區照顧關懷據點增至14處、送餐服務單位增至1家，另有3家私立托嬰中心及6家機構，均已全面停用相關油品。

市府強調，市府除依法重罰延遲通報業者外，也將持續追查問題油品流向及污染原因，督促業者完成下架回收及改善製程及品質管理，並適時公布最新查核結果，持續強化食品業者的自主檢驗、異常通報及風險管理機制，全力維護市民健康與食品安全。