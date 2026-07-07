史上最高！中聯延誤通報致癌油 食藥署開罰1.65億
致癌油風暴愈演愈烈，台中市、彰化縣紛紛針對中聯油脂、泰山、福壽、福懋油開出300萬至600萬元罰鍰。衛福部石崇良今表示，關於中聯油脂事件的責任追究，包括延遲通報及通報不實現象，根據事實依「食安法」第15條，針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰，此為史上最高金額。至於，第一時間自主檢驗的南橋，因無及時通報地方衛生局，已責成地方衛生局進行開罰。
石崇良說，這起事件為南橋於5月13日檢出問題油品後，但遲至6月30日，中聯才向衛福部通報，這其中有嚴重延誤，包括南僑、福壽、泰山及中聯，其延誤通報時間都應予以究責。因此，地方衛生局也都開出罰鍰，在此謝謝地方衛生局的配合。至於，泰山、福壽等業者已知油品問題，卻有繼續販售的事實，地方衛生局將繼續追查其應有責任。
衛福部針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰。石崇良說，此為依據情節輕重及販售影響程度做出開罰。而中聯油脂延遲通報，造成社會如此大的影響，屬於情節重大，由食藥署給予重罰。
今天傍晚4時，食藥署將對外舉行記者會，最新進度關於油品流向及作為，目前相關油品、產品已完成盤點，下午將對外公布、說明商品名稱，並可在食藥署專區查閱，資訊公開，保障民眾知的權益。並責成地方衛生局將應下架產品需完成下架，同時加強後市場（市售）油品加強抽驗，檢測擴及所有的油品安全標準。同時，針對大統益、台糖、長輝植物油煉製廠相關製程節點加強檢測，確保所有油品從上游到後市場安全無虞，讓民眾用油不需要擔心。
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