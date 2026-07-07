快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

史上最高！中聯延誤通報致癌油 食藥署開罰1.65億

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部石崇良今表示，關於中聯油脂事件的責任追究，包括延遲通報及通報不實現等事實，依「食安法」第15條，針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰，此為史上最高金額。記者沈能元／攝影
衛福部石崇良今表示，關於中聯油脂事件的責任追究，包括延遲通報及通報不實現等事實，依「食安法」第15條，針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰，此為史上最高金額。記者沈能元／攝影

致癌油風暴愈演愈烈，台中市、彰化縣紛紛針對中聯油脂、泰山、福壽、福懋油開出300萬至600萬元罰鍰。衛福部石崇良今表示，關於中聯油脂事件的責任追究，包括延遲通報及通報不實現象，根據事實依「食安法」第15條，針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰，此為史上最高金額。至於，第一時間自主檢驗的南橋，因無及時通報地方衛生局，已責成地方衛生局進行開罰。

石崇良說，這起事件為南橋於5月13日檢出問題油品後，但遲至6月30日，中聯才向衛福部通報，這其中有嚴重延誤，包括南僑、福壽、泰山及中聯，其延誤通報時間都應予以究責。因此，地方衛生局也都開出罰鍰，在此謝謝地方衛生局的配合。至於，泰山、福壽等業者已知油品問題，卻有繼續販售的事實，地方衛生局將繼續追查其應有責任。

衛福部針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰。石崇良說，此為依據情節輕重及販售影響程度做出開罰。而中聯油脂延遲通報，造成社會如此大的影響，屬於情節重大，由食藥署給予重罰。

今天傍晚4時，食藥署將對外舉行記者會，最新進度關於油品流向及作為，目前相關油品、產品已完成盤點，下午將對外公布、說明商品名稱，並可在食藥署專區查閱，資訊公開，保障民眾知的權益。並責成地方衛生局將應下架產品需完成下架，同時加強後市場（市售）油品加強抽驗，檢測擴及所有的油品安全標準。同時，針對大統益、台糖、長輝植物油煉製廠相關製程節點加強檢測，確保所有油品從上游到後市場安全無虞，讓民眾用油不需要擔心。

致癌沙拉油 中聯油脂 石崇良 食安

延伸閱讀

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

食藥署追查「毒油事件」姜至剛再上火線回應 更新360家業者及產品

食藥署還原問題油「關鍵21天」時間軸 延遲通報一定開罰

整理包／致癌沙拉油風暴擴大！看事件爆發關鍵時序 捲入廠商一次掌握

相關新聞

毒油襲台 賴總統：該究責就究責 絕不寬貸

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒。賴清德總統昨天指出，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；以及該究責就要究責，絕不寬貸」。

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

致癌油風暴愈演愈烈，台中市、彰化縣紛紛針對中聯油脂、泰山、福壽、福懋油開出300萬至600萬元罰鍰。衛福部石崇良今表示，關於中聯油脂事件的責任追究，包括延遲通報及通報不實現象，根據事實依「食安法」第15條，針對中聯油脂開出1億6520萬元罰鍰，此為史上最高金額。至於，第一時間自主檢驗的南橋，因無及時通報地方衛生局，已責成地方衛生局進行開罰。

大豆油含量多超過2成 食品技師：脂溶性健康食品恐受致癌油影響

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被檢出一級致癌物質苯駢芘超標4倍，衛福部食藥署昨舉行記者會說明，相關油品已流向下游360家業者。對此，食品技師指出，葉黃素等健康食品多為「脂溶性」，大豆油為其主成分，政府應將中聯油脂現場調查轉交檢調，將行政量能集中於「第二層保健食品」，將使用疑慮油品逾2成下架，保障民眾安全。

前食安立委曝食安系統漏洞 中聯油脂產品沒上市 後市場根本驗不到

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被檢出苯駢芘超標4倍，流向市面引發擔憂，賴清德總統昨說重話要求究責，在野黨今天上午亦舉辦記者會，要求政府負起責任。專家指出，食藥署2022至2025年間抽驗市售食用油脂，結果全數符合標準，原因是「中聯油品未上到市場」，加工後的泰山、福壽、福懋油等產品符合規定就沒問題。學者建議，應盡速派員至中聯油脂，全面了解事發原因加以預防。

致癌油風波延燒！桃園市13校午餐受波及 衛生局急下架逾1.2萬公斤

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標，桃園市衛生局今表示，接獲中央公布問題油品流向資料後，已全面稽查、下架及回收，截至目前完成下架回收問題油品逾1萬2031公斤，另有1家位於新北市的團膳業者曾使用到擴大追查批號問題油品，並供應桃市13所學校午餐，市府已嚴令業者全面停用。

知情15天未通報！泰山公司還規避調查 彰化縣府重罰600萬

中聯油脂食安風暴持續延燒，彰化縣衛生局今天認定，泰山公司明知上游中聯油脂問題油品資訊，卻未依規定即時通報主管機關，且在衛生局稽查時未完整交代相關過程，涉及延遲通報及規避調查兩項違規，依法各裁罰300萬元，合計開罰600萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。