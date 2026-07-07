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大豆油含量多超過2成 食品技師：脂溶性健康食品恐受致癌油影響

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食品技師指出，葉黃素等健康食品多為「脂溶性」，大豆油為其主成分，政府應將中聯油脂現場調查轉交檢調，將行政量能集中於「第二層保健食品」，將使用疑慮油品逾2成下架，保障民眾安全。健康食品示意圖，聯合報系資料照
食品技師指出，葉黃素等健康食品多為「脂溶性」，大豆油為其主成分，政府應將中聯油脂現場調查轉交檢調，將行政量能集中於「第二層保健食品」，將使用疑慮油品逾2成下架，保障民眾安全。健康食品示意圖，聯合報系資料照

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被檢出一級致癌物質苯駢芘超標4倍，衛福部食藥署昨舉行記者會說明，相關油品已流向下游360家業者。對此，食品技師指出，葉黃素等健康食品多為「脂溶性」，大豆油為其主成分，政府應將中聯油脂現場調查轉交檢調，將行政量能集中於「第二層保健食品」，將使用疑慮油品逾2成下架，保障民眾安全。

開業食品技師劉忠翰指出，檢視多家葉黃素等脂溶性健康食品業者，主成分為大豆油，占整體膠囊比率超過2成，目前致癌油品已流向360家業者，後續事態是否擴大，影響其他業者仍須留意，脂溶性健康食品也可能中標，目前針對中聯案行政調查告一段落，建議主管機關將案件調查交由檢調處理，將行政量能從現行第二層食品，延伸至「第二層保健食品」。

保健食品疑慮油把關，應分救急、救貧2部分。劉忠翰建議，政府應先針對大豆油逾2成的健康食品項目進行溯源，若非使用中聯下游油品，可由業者自主管理，決定是否補驗其中苯駢芘等成分，若確定使用致癌油品，應清查並公布名單，否則以健康食品為例，許多常用電腦的上班族民眾，每天會吃1至2顆以上，若不慎攝食過量，恐有健康疑慮。

為「救貧」，劉忠翰建議，現行取得小綠人標章，是依「健康食品管理法」，而非「食安法」管理」，衛福部研擬推動的「功能性食品」，則依「食安法」管理，但依食藥署研擬方向，針對這類功能性食品雖要求功效宣稱要符合規定，卻未要求符合「HACCP（危害分析重要管制點）」、「GMP（優良製造規範）」。

劉忠翰指出，目前這類功能性食品業者，多只在外銷時遇外銷國家政府要求時，才會完成HACCP、GMP等認證，建議政府實施三級食品技師把關作法，除內部由外部執業食品技師協助確認這類功效食品製程及安全性，並由公職食品技師實施後市場食品稽查，並採輪替性檢驗方式，避免大幅提高功能性食品售價。

致癌沙拉油

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