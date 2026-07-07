專家戳破食藥署漏洞 中聯油脂產品沒上市「根本驗不到」

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被檢出苯駢芘超標4倍，流向市面引發擔憂，賴清德總統昨說重話要求究責，在野黨今天上午亦舉辦記者會，要求政府負起責任。專家指出，食藥署2022至2025年間抽驗市售食用油脂，結果全數符合標準，原因是「中聯油品未上到市場」，加工後的泰山、福壽、福懋油等產品符合規定就沒問題。學者建議，應盡速派員至中聯油脂，全面了解事發原因加以預防。

前立委、台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕今臉書發文，指出我國直至2018年，才接軌歐盟標準，訂出食用油脂中，苯駢芘含量不得高於2ppb的限量標準，中聯1997年投入食用油脂生產時，我國尚未訂出苯駢芘限量標準，因此製程設計不需考慮苯駢芘形成，以及去除苯駢芘設備及方式，也就是中聯油脂若不曾更改煉油順序或方法，生產食用油不可能符合2ppb標準。

吳焜裕指出，中聯產品原先只賣給泰山、福壽、福懋油3家業者，若這三家業者把原料油加工後，產品符合2ppb苯駢芘限量標準，外人也難了解中聯油品是否有問題，而食藥署2022至2025年間，檢驗市售食用油品苯駢芘殘留均符合規定，然因「中聯油品未在市場販售，食藥署後市場抽樣，不可能驗到中聯產品」，質疑這是否讓中聯有了信心，想賣給南僑等非股東廠商多賺些錢？

陽明交大食安及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮指出，苯駢芘是世衛組織公告一級致癌物，但其風險拍暴露時間、濃度有關，即使暴露量低、暴露時間延長也可能有風險，站在毒理學、風險管理角度，其風險「不是零或一，不能一定安全，也不是一定會導致癌症」，若能透過各式行政措施，盡早將疑慮產品下架最好。

劉宗榮建議，除開會討論外，政府應盡快找出大豆油出現苯駢芘原因，苯駢芘產生源自碳氫化合物不完全燃燒，目前部分專家將原因指向大豆烘乾過程，此外，燃燒物質的煙霧恐導致苯駢芘汙染，也須留意是否因巴西雨林大火等因素，導致煙霧波及大豆，導致苯駢芘含量過高，政府應盡快派員查廠、採樣，釐清汙染源，至於誰該下台等政治責任，那是最後的事。