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憂衝擊美食之都形象 台南藍營民代促公開問題油流向

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期油品安全議題引發市民關注，國民黨台南市議員蔡育輝（中）、李中岑（右二）、方一峰（左二）、市議員參選人尤淨寬（左一）及陳冠諭（右一）等今聯合開記者會，要求南市政府應肩負起監管責任，主動公開食安資訊，守護百姓「舌尖上的安全」。記者萬于甄／攝影
近期油品安全議題引發市民關注，國民黨台南市議員蔡育輝（中）、李中岑（右二）、方一峰（左二）、市議員參選人尤淨寬（左一）及陳冠諭（右一）等今聯合開記者會，要求南市政府應肩負起監管責任，主動公開食安資訊，守護百姓「舌尖上的安全」。記者萬于甄／攝影

近期中聯油脂大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發全國食品安全危機，台南身為美食之都，觀光旅遊產業與飲食文化緊密相連，國民黨台南市議員蔡育輝、李中岑、方一峰、市議員參選人尤淨寬及陳冠諭等今聯合開記者會，要求南市政府應肩負起監管責任，主動公開食安資訊，守護百姓「舌尖上的安全」。

市議員蔡育輝表示，台南美食眾多，油品是料理中不可或缺的一環，針對近期油品疑慮，許多家長與民眾感到焦慮不安，市府團隊不應為保護少數廠商或擔心形象而隱匿資訊，反而應主動公布食品鏈上、中、下游詳細流向，包含涉及的製造廠商、量販店、餐廳及攤販等名單。

蔡育輝強調，觀光旅遊的根基建立在食品安全上，市府應透明化處理食安危機，讓資訊對等，而非一味保護業者，呼籲市府以市民的健康與生命財產安全為優先考量，透過公開透明的資訊揭露，讓民眾吃得安心，才能真正維護台南美食之都的信譽，帶動觀光產業長久發展。

台南市政府今則開食品安全會報，南市副秘書長林榮川表示，為進一步提升食品安全透明度及消費者辨識便利性，市府將推動「食安標章」，由各局處依權責輔導轄管餐飲業、食品業者、市場、夜市及相關食品販售場所完成自主清查並張貼標章，提升食品安全透明度及消費者辨識便利性；同時持續全面追查問題油品流向，督促業者完成下架回收，全力維護市民食品安全。

衛生局說明，依福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及泰山企業股份有限公司提供之下游業者名單，並經台南持續追查，確認受影響下游業者共22家，迄今已下架回收共873公斤問題油品，而曾使用問題油品位在官田飼料廠的「新農科技股份有限公司」，正在追查中。

衛生局表示，針對台南提供長照機構送餐、供餐、住宿型長照機構及產後護理之家，及社福團體機構等958家供餐單位清查，953家均確認未使用案內油品，另5家曾使用福壽健味香油及福壽大豆沙拉油及泰山調和油涉案批號油品，現有庫存共81公斤，均已全數退回並停止使用。

此外，教育局說，目前已透過教育部校園食材登錄平台清查油品使用情形，台南自設廚房學校99家及團膳業者16家均未發現使用受影響批號；適逢暑假期間，已再度督導學校及業者依主管機關最新公告事項辦理，持續落實食安把關，以維護師生健康。

為進一步提升食品安全透明度及消費者辨識便利性，台南市政府將推動「食安標章」，由各局處依權責輔導轄管餐飲業、食品業者、市場、夜市及相關食品販售場所完成自主清查並張貼標章。圖／南市衛生局提供
為進一步提升食品安全透明度及消費者辨識便利性，台南市政府將推動「食安標章」，由各局處依權責輔導轄管餐飲業、食品業者、市場、夜市及相關食品販售場所完成自主清查並張貼標章。圖／南市衛生局提供

致癌沙拉油 台南

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