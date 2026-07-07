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藍指毒油篩檢有瑕疵 應增加檢測、擴大下架

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
國民黨7日召開記者會，呼籲政府加強源頭管理、篩檢、檢測與預防性下架。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
國民黨7日召開記者會，呼籲政府加強源頭管理、篩檢、檢測與預防性下架。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「應儘速調查中聯沙拉油苯駢芘超標的原因，是因進口還是精煉過程有問題？」國民黨文傳會7日邀請學者劉宗榮、陳宜民針對中聯沙拉油議題分析指出，通報過程空窗期太久應檢討，應增加多環芳香烴（PAHs）檢測、建立追溯機制、即時公布產品流向，並鼓勵業者提升精煉技術。

減少致癌物接觸來源

陽交大食安及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮表示，苯駢芘（BaP）是一種多環芳香烴（PAHs），因有機物不完全燃燒而產生，國際癌症研究機構列為第一類人類致癌物，有可能從飲食（烘烤、油炸）或呼吸（空汙）攝入，食用油脂的容許量2µg/kg，此次中聯油脂的含量為8.1µg/kg，超標4倍。

劉宗榮強調，暴露在BaP的時間愈長、風險愈大，對民眾來說要減少接觸來源，而非追求身體的「排毒」。國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，中聯油脂6月11日接收到不合格通知，之後經過兩次檢驗，30日才通報食藥署，這20天的空窗期到底發生什麼事，政府應積極追查。

擴大預防性下架

陳宜民強調，有韓國實驗每天餵小白鼠3到6µg/kg的BaP，經過2個月後出現胃癌與大腸癌症狀，食藥署在接獲通報後，經過好幾天後，才在6日要求業者公布所有受波及的產品名單，還說台中市衛生局「不必去中聯場勘」，但會有超標可能是進口、精煉過程有瑕疵，本就應該到現場調查，才能還原真相。

「要加強源頭與原料管理！」陳宜民指出，此事凸顯自主檢驗與上市後監測機制不夠嚴格，且下游加工食品回收有限，與跨部會和地方溝通不良，應該針對進口的高風險原料增加PAHs檢測，建立「農場到餐桌」全程追溯，擴大預防性下架與自主檢測，並即時公布產品流向與健康風險評估，以及鼓勵業者提升精煉技術，降低產生相關毒物的風險。

設立問題油品專區

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標一事，民進黨團也相當重視，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲對衛福部提出5大訴求，包括公布所有問題的油品、讓民眾可辨識與到原通路退貨相關商品，食藥署的網站應設置問題油品的資訊專區、中央與地方依法開罰，還有導相關的油品業者改善流程或措施。

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