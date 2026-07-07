致癌油波及桃園市13校午餐 衛生局急下架逾1.2萬公斤

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標，桃園市衛生局今表示，接獲中央公布問題油品流向資料後，已全面稽查、下架及回收，截至目前完成下架回收問題油品逾1萬2031公斤，另有1家位於新北市的團膳業者曾使用到擴大追查批號問題油品，並供應桃市13所學校午餐，市府已嚴令業者全面停用。

衛生局表示，食藥署第一波公布的桃市下游名單共32家，市府已全數完成稽查，並要求業者立即停止販售、停止使用及下架回收；校園午餐部分，市府在接獲油品苯駢芘超標訊息後，第一時間即向全市各校園團膳業者及食材供應商確認，當時全市校園午餐均未使用已公告問題批號的食用油。

但市府後續依據中央新增的擴大追查批號，主動向上溯源清查發現，有1家位於新北市的團膳業者曾使用到新增的問題批號，且該業者供應桃市13所學校，包括桃園區文昌國中、經國國中、青溪國小、北門國小、市立桃園特殊教育學校，龜山區幸福國中、幸福國小（含附設幼兒園）、大崗國中、壽山高中、壽山國小、楓樹國小、福源國小及八德區大安國小（含附設幼兒園）。

衛生局表示，雖目前正值暑假期間未供應營養午餐，但市府已嚴令該供餐業者全面停用問題油品，並要求開學前須落實各項食材來源的切結與檢驗證明。

衛生局指出，在食藥署昨公布第二波問題油品下游流向名單後，桃市新增的8家業者，均已列為優先查核對象並啟動稽查，確認是否進貨、庫存、使用或販售案內油品，並要求業者立即下架、回收及停止使用；若後續查有未依規定辦理下架、回收或仍持續販售、使用情形將依法處理。