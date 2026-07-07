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致癌油台中市府重罰中聯與福壽各300萬元 一家說明一家未回應
中聯油脂黃豆沙拉油驗出致癌物超標，台中市長盧秀燕今天說將涉及致癌油的3家公司各開罰300萬元；中聯油脂今天表示，全案由檢調和衛生單位調查中，市府處罰內容不予回應；福壽實業公司到今天中午為止，未接電話和回應。
中聯油脂蔣姓襄理今天表示，該公司依政府規定製油，目前不知問題出在哪裡，盼檢調和衛生單位盡速查明原因；台中市長盧秀燕今天說要罰該公司300萬元，蔣姓襄理說，市府處罰案不予回應，目前由相關單位調查中。福壽公司到今天中午為止，未回應。
台中市長盧秀燕今天說，油品這個案子事關重大，而且影響到全民，因此台中市政府反覆查證後，決定對涉及致癌油的3家公司，包括中聯、福壽、福懋，採取根據食安相關法規最高的罰則，每家罰300萬元，對象就是設籍在台中的中聯、福懋以及福壽，至於設籍在其他縣市的食油公司就由其他縣市政府來進行裁決。
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