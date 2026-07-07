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「知情15天未通報」彰縣認定泰山公司規避調查 重罰600萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中聯油脂食安風暴持續延燒，彰化縣衛生局今天認定，泰山公司明知上游中聯油脂問題油品資訊，卻未依規定即時通報主管機關，且在衛生局稽查時未完整交代相關過程，涉及延遲通報及規避調查兩項違規，依法各裁罰300萬元，合計開罰600萬元。聯合報系資料照
中聯油脂食安風暴持續延燒，彰化縣衛生局今天認定，泰山公司明知上游中聯油脂問題油品資訊，卻未依規定即時通報主管機關，且在衛生局稽查時未完整交代相關過程，涉及延遲通報及規避調查兩項違規，依法各裁罰300萬元，合計開罰600萬元。聯合報系資料照

中聯油脂食安風暴持續延燒，彰化衛生局今天認定，泰山公司明知上游中聯油脂問題油品資訊，卻未依規定即時通報主管機關，且在衛生局稽查時未完整交代相關過程，涉及延遲通報及規避調查兩項違規，依法各裁罰300萬元，合計開罰600萬元。

彰化縣衛生局表示，今天已派員前往泰山公司進行現場稽查及製作筆錄，並取得相關佐證資料，將依法開立裁處書。

衛生局指出，泰山公司於6月15日參加中聯公司召開的品保聯繫會議時，已知悉中聯4月4日製造、4月8日至9日出貨的315號油槽大豆沙拉油存在問題，卻未立即向衛生主管機關通報。

直到6月30日，泰山公司才向彰化縣衛生局自主通報。衛生局表示，7月1日前往稽查時，業者也未完整說明問題油品的發現、處理經過，以及曾於6月15日參與品保聯繫會議等重要資訊，認定已有規避調查情形。

衛生局表示，泰山公司的行為已違反食品安全衛生管理法第7條及第41條規定，依同法第47條，分別裁處300萬元罰鍰，兩項合計600萬元。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，泰山公司說明，6月15日得知油品可能有問題後，希望先自行檢驗確認，因此未立即通報，直到6月30日才向衛生局通報。但他強調，食品業者在得知產品可能涉及食安風險時，就應第一時間通知主管機關，讓政府能及早啟動稽查及相關風險管控措施，而非待自行確認後才通報。

泰山公司除未即時履行通報義務外，也未於稽查時完整揭露相關處理過程及知情時間，已涉及延遲通報及規避調查兩項違規，因此依法裁罰共600萬元。

食安 衛生局 致癌沙拉油 彰化

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