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問題油波及165校 鄭英耀：全面停用並預防性下架

中央社／ 新竹7日電

中聯油品致癌物苯駢芘超標，教育部長鄭英耀今天表示，目前統計有165校回報曾使用問題油品，已請各校停止使用並預防性下架，持續滾動追蹤中，一定會保護學生的安全健康。

鄭英耀今天出席在新竹縣舉辦的115年度全國教育局處長會議，會前接受媒體聯訪，被問及油品問題。

鄭英耀表示，第一時間就已透過午餐平台追蹤，目前統計，中聯油品波及3家廠商，已有4縣市165校回報有使用相關油品。教育部已責成各校全面停止使用，並做好預防性下架，不只是油品，也包括相關衍生的產品，「學生的健康、安全，這是毋庸置疑的，一定要積極妥善處理。」

根據教育部提供的資訊，有18個縣市確認「未使用」受影響油品；4個縣市回報部分學校曾使用，包括新北市50校，台北市42校，台中市67校、1所實驗教育學校、1所實驗教育機構，基隆市4校。

教育部表示，全國22縣市都已完成初步清查，且持續督導受影響學校及團膳業者，配合衛生福利部公告資訊辦理預防性下架及停止使用，滾動式擴大防堵，堅守校園食安最高標準。

致癌沙拉油

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